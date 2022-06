Vendée Arctique: le cercle polaire attend Denis Van Weynbergh, le navigateur d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Première course qualificative pour le Vendée Globe 2024

La Vendée Arctique sera une «course exigeante aux niveaux technique et physique car on passe par des endroits connus pour avoir beaucoup de vent», explique Denis Van Weynbergh. ©Jean-Marie Liot / Alea / Vendée Arctique

"Comme avec la Guyader Bermudes 1000 Race en mai dernier (NDLR: il avait terminé dernier des skippers encore engagés suite à des problèmes de voile) , nos objectifs sont toujours les mêmes: finir la course, apprendre et acquérir de l’expérience en vue du Vendée Globe 2024 (NDLR: ce mythique tour du monde à la voile en solitaire, sans escale, ni assistance) . Ici, il y a une véritable carotte pour moi et mon équipe de bénévoles basée aux Sables d’Olonne car la Vendée Arctique est la première course qualificative pour le Vendée Globe. Si je termine à moins de 50% du temps du premier, j’aurai validé un des volets de la qualification. L’autre volet consiste à engranger un maximum de milles. Car il y a 40 places disponibles pour le tour du monde et si davantage de skippers sont qualifiés, les organisateurs prendront ceux qui ont navigué le plus en course" , explique le Brabançon.

Une course née de la crise sanitaire

Pense-t-il pouvoir terminer dans les temps? "Je pense que c’est réaliste. En tout cas, il faudra bien y passer à un moment" , sourit-il. Les quatre autres courses qualificatives sont La Route du Rhum (novembre 2022), la course retour de la Transat Jacques Vabre (novembre 2023), la Transat CIC Brest-États-Unis (mai 2024) et la New York-Vendée (juillet 2024).

La Vendée Arctique en est à sa deuxième édition. La première s’est tenue en 2020. La course est "née de la crise sanitaire" , explique l’organisation, la SAEM Vendée. Elle a remplacé des courses prévues au printemps de cette année-là et qui devaient permettre aux marins du Vendée Globe 2020 de s’aguerrir et tester leur voilier. Lors de cette première, les engins n’avaient pas contourné l’Islande et n’avaient donc pas franchi le cercle polaire arctique.

L’itinéraire de la course. ©Vendée Arctique

"La Vendée Arctique doit permettre aux skippers de la classe Imoca de se confronter au large sportivement et techniquement, mais aussi d’éprouver leurs bateaux. Le tracé a donc été renforcé pour en faire une épreuve exigeante, avec une météo difficile à appréhender, surtout pour atteindre le cercle polaire arctique" , souligne Alain Lebœuf, le président de la SAEM Vendée.

«Une course exigeante»

La course parcourt 3500 milles nautiques théoriques (6482km) et le temps de course est estimé entre 10 et 12 jours pour les premiers.

"La course sera exigeante aux niveaux technique et physique car on passe par des endroits connus pour avoir beaucoup de vent. On devra donc réaliser pas mal de manœuvres et de changement de voile pour suivre la meilleure trajectoire possible. Mais tant pour moi que pour mon équipe, c’est toujours un grand bonheur de participer à ce genre de course" , conclut Denis Van Weynbergh.