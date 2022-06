Renforcement du réseau électrique : le Brabant wallon prioritaire pour faire face à l’arrivée plus rapide des voitures électriques

Ce dernier représente la Ville à l’assemblée générale d’Ores, le principal gestionnaire wallon de réseaux de distribution qui couvre toute la province, à l’exception de Wavre, qui a sa propre régie.

Du côté d’Ores, on nous confirme que "toutes les études montrent que l’arrivée des voitures électriques sera plus importante et rapide en Brabant wallon vu ses spécificités socio-économiques. Il en va de même pour les panneaux solaires."

«Des investissements gigantesques»

Ores se prépare aussi à l’électrification des besoins de chauffage (pompes à chaleur, etc.), "même si cela arrivera sans doute plus tard" .

Pour l’instant, "nos réseaux ne sont pas adaptés pour faire face à ces changements , a souligné l’échevin ottintois. On est à 230 volts, or il faut passer à 400 volts (NDLR: pour une charge plus rapide des voitures, pour éviter une saturation du réseau si de nombreux prosumers y injectent de l’électricité de leurs panneaux solaires, par exemple, nous a-t-il expliqué après le conseil) . Une grande partie du Brabant wallon n’y est pas et cela va nécessiter des investissements gigantesques."

Ores élabore donc un plan d’investissement pour toutes ses communes et "le Brabant wallon passera sans doute plus rapidement aux 400 volts , indique-t-on chez le gestionnaire. Les projets seront à préciser en fonction des moyens financiers disponibles dans le cadre de la prochaine période tarifaire 2024-2028."

Le coût du réseau va augmenter

Hadelin de Beer a déjà prévenu que les tarifs de distribution vont augmenter dans la province. "Le Brabant wallon avait les tarifs de distribution les plus bas. Passer aux 400 volts, nous fera passer aux tarifs des autres communes. Dans d’autres parties de la Wallonie, des investissements seront aussi réalisés pour d’autres projets. C’est pour ça qu’on a accepté la péréquation: à l’avenir tout le monde payera le même prix pour le réseau."

Reste à voir qu’elle sera le tarif. "Ores dit que pour réussir la transition énergétique, des investissements sont indispensables. Il y a donc des discussions avec le gouvernement wallon et la Cwape (NDLR: le régulateur wallon des marchés de l’électricité et du gaz) qui, elle, défend les consommateurs et souhaite les tarifs les plus bas possibles" , a précisé l’élu ottintois.