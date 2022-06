Ottignies-Louvain-la-Neuve: les vieux tracteurs ont pris l’eau à Céroux

Marie-José Zeli et Victor Willems, de Marilles (Orp-Jauche), sont des habitués de ces concentrations: "J’ai quatre tracteurs, un Deutz D30, deux John Deere de 1966 et 1967 avec les deux roues jointes à l’avant et un Eicher de 1966. Je fais beaucoup de concentration. Ici, je suis venu avec trois tracteurs, sur remorque. Il n’est pas possible de faire le trajet d’Orp jusqu’ici avec les tracteurs", souligne Victor Willems.

La pluie s’invite au rassemblement

Le public était nombreux pour voir les tracteurs démarrer de la prairie proche de la place communale et sillonner les rues de Céroux jusqu’au quartier du Bon Air: "Il a commencé à pleuvoir peu après le départ. Il est tombé 25 litres par mètre carré en deux heures , indique Jean-Claude Castel. Les chauffeurs dont le tracteur est équipé d’une cabine étaient protégés. Les autres étaient trempés. Ils n’étaient que quelques-uns à faire la halte prévue à la rue du Puits. Certains sont rentrés directement et ont quitté le rassemblement, sans prendre le repas que nous leur offrions. Nous avons annulé la boucle de l’après-midi. Il ne restait plus que quelques tracteurs l’après-midi sur la prairie, rendue boueuse par la pluie…"

Sous chapiteau sur la place

Heureusement pour les organisateurs, la pluie avait cessé le lendemain pour la brocante: "Certains emplacements prévus sur la place ont dû être déplacés, le sol étant encore trop humide" , poursuivait Jean-Claude Castel.

Les activités comme le quiz musical ou encore la soirée dansante se sont déroulés sous chapiteau sur la place: "La salle Jules Ginion est toujours réquisitionnée pour les tests PCR, et cela jusqu’à la fin du mois juin. Elle n’est plus fréquentée que par cinq ou six personnes par jour mais elle est inaccessible pour nos activités. Nous avons dû louer un chapiteau. Nous avons reçu une compensation financière de la Commune mais elle ne couvrait pas tous les frais" , souligne le président du comité des fêtes, Marc Sablon.