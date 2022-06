Ottignies-Louvain-la-Neuve: Homena a déjà récolté plus de 43000€ pour son projet en faveur des MENA (mineurs étrangers non accompagnés)

La marche des droits de l’enfant organisée dimanche dernier au départ du complexe sportif des Coquerées a été perturbée par le ciel. Qu’à cela ne tienne, ce rendez-vous a permis de récolter 24 « briques », soit 1 200 €, pour l’association Homena, organisatrice de la marche, et permis aussi de rappeler l’objectif d’acquérir une habitation en Brabant wallon pour y loger, pour une période de un à trois ans, des mineurs étrangers non accompagnés. Pour y arriver, l’association récolte des dons et organise diverses activités. Le bénéfice de la marche de dimanche dernier s’ajoute aux 43 000 € récoltés au cours des six premiers mois d’existence d’Homena. La récolte, prévue initialement pendant six mois, est prolongée jusqu’au 31 décembre pour atteindre les 200 000 € espérés.