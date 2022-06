Ottignies-Louvain-la-Neuve: Biovitis, salon du vin bio, les deux jours de ce week-end, à la ferme du Douaire

Cette année, outre 17 habitués, six nouveaux rejoignent l’aventure: Hervé Philippe (Bourgogne), le Domaine Les Patys (Bédouin, au pied du Mont Ventoux), le Château de Claribès (Gensac, dans la région de Bordeaux) et le Domaine des Luquettes (La Cadière-d’Azur, en Provence). De plus, deux vignerons belges seront également présents: Le Domaine du Chenoy (La Bruyère, près de Namur) et Gudule Winery (Bruxelles). Enfin, la Brasserie de l’Orne viendra ajouter une touche brassicole et locale.

L’objectif de l’ASBL est de sensibiliser les visiteurs au vin bio, ce qui explique un prix d’entrée démocratique (5€), inchangé depuis 2009. À l’entrée il sera possible de se munir d’un verre de dégustation en échange d’une caution de 2 €. Un verre qu’il sera possible d’emporter comme souvenir.

Les visiteurs recevront également une carte de dégustation présentant les différents domaines et les quelque 200 vins respectueux de l’environnement et de la santé à découvrir, à déguster. Il sera possible aussi de se restaurer dimanche de 12h à 16h30 avec des plats faits maison à base de produits frais privilégiant les produits locaux grâce au partenariat conclu avec "Au Cœur des saveurs".

Salon Biovitis, ce samedi 11 juin de 14h à 20h et ce dimanche 12 juin de 11h à 19h.