Consommation d’électricité et d’eau: un nouvel outil pour déceler les logements inoccupés

En effet, en janvier 2022, sous l’impulsion du ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, le gouvernement wallon a sorti son plan de lutte contre les logements inoccupés.

Quand il était bourgmestre de Huy, Christophe Collignon avait déjà utilisé les armes juridiques mises à la disposition des Villes et Communes par le décret wallon du1er juin 2017 pour faire cesser l’inoccupation de certains bâtiments.

Le plan wallon repose sur deux nouvelles mesures, complétant l’arsenal existant (taxes communales, amendes administratives, prise en gestion forcée ou volontaire, etc.), reprises dans un arrêté qui entrera en vigueur le 1er septembre 2022: d’un côté, la simplification du processus d’identification des logements vides par la détermination de seuils de consommation (électricité et eau) en dessous desquels l’inoccupation est présumée d’office et, de l’autre, l’ouverture de la possibilité d’agir en justice pour faire cesser l’inoccupation (action en cessation) à des associations agréées, les Communes disposant déjà cette compétence depuis 2017.

L’enjeu est énorme vu la difficulté pour beaucoup de trouver un logement, et l’espoir, c’est que ces nouveaux outils juridiques permettent aux autorités locales et aux associations d’inciter les propriétaires de logements inoccupés à les remettre sur le marché.

L’inoccupation en fonction de l’absence de consommation d’eau ou d’électricité

Concrètement, la présomption d’inoccupation pourra être appliquée à un logement pour lequel la consommation d’eau ou d’électricité sur une période de 12mois est inférieure à 15m3d’eau inclus et à 100 kW/h d’électricité inclus.

"Comme je l’ai expliqué, il s’agit d’un outil supplémentaire mais quand on se retrouve devant des logements inoccupés, il faut bien se dire que les raisons de cette inoccupation diffèrent et que chaque situation est particulière", indique Vincent Wattiez pour qui il est essentiel que les différentes associations travaillent sous la forme de "maillage pour avoir une force".

Et puis, au terme de la matinée, il ressort que s’engager dans de telles procédures réclame de l’énergie et des moyens: "Les associations doivent recevoir l’agrément et ce qui, en plus, est difficile pour elles, c’est l’accès aux informations ou éléments de preuve", souligne Clara Adler, juriste à l’ASBL Habitat et Participation, secteur APL.

"Il faut les agréments et en plus des moyens pour ester en justice, bref, pour moi, cela engendre plus de questions que de solutions", ajoute Roger Nzabahimana, coordinateur du Rassemblement des associations de promotion du logement (RAPeL).

En savoir plus avec l’UVCW

Pourtant, si l’on ne dispose pas de chiffes concernant le nombre de logements inoccupés en Brabant wallon, " une recherche exploratoire menée en 2016 à Charleroi, Namur et Seraing par le Centre d’études habitat durable (CEHD) extrapolait à 15000 – 20000 le nombre de logements privés inoccupés en Wallonie , précise David Praile, coordinateur du Rassemblement pour le droit au logement. S’y ajoutaient environ 5000 logements sociaux, d’après le rapport d’activité 2017 de la Société wallonne du logement ."

Des chiffres qui interpellent alors que la demande ne cesse de croître, vu le nombre de ménages qui se retrouvent dans la précarité, vu l’afflux de réfugiés avec la guerre en Ukraine…

Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, l’Union des Villes et Communes de Wallonie organise un webinaire – "La lutte contre les logements inoccupés" – le mercredi 15 juin (de 10 à 11h45). Le nouveau décret et ses arrêtés d’exécution y seront développés. Le mercredi 22 juin, dans sa deuxième partie, le webinaire abordera la question des aides aux propriétaires pour remettre leurs biens sur le marché locatif.

Tous les renseignements sur le site www.uvcw.be.