Les élèves de l’athénée d’Ottignies sont-ils déjà en vacances?

L’athénée royal d’Ottignies a mis en place la certification par unités d’acquis d’apprentissage depuis septembre 2019 dans le secondaire: " Le système favorise le travail régulier des élèves avec une évaluation continue. Nous n’avons plus de période d’examens en décembre et en juin. L’évaluation a lieu par acquis d’apprentissage durant l’année scolaire. Dans ce système, l’enfant doit réussir toutes les compétences, toutes les unités d’une matière. Précédemment, on additionnait les points, on établissait ensuite une moyenne. Avec 50%, l’enfant avait réussi. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, l’élève doit acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir ", explique Carole Sterckx, préfète des études.