1. Bain de forêt L’idée est, en compagnie d’une sylvothérapeute, de "s’immerger dans les bois au crépuscule et de se reconnecter à la nature par les sens" , explique l’Office du tourisme. Rendez-vous le 17 juin et le 19 août. Prix: 15€ par personne.

2. Murder Party "Un cadavre momifié est retrouvé lors des travaux de démolition du théâtre." À ses côtés, des indices. "Mais qui a donc tué Charles-Henri?" Le jeu consiste à résoudre une énigme policière jouée par des comédiens en parcourant les lieux emblématiques de Louvain-la-Neuve. L’activité se tient les 19 et 26 juin, 3, 17 et 24 juillet, 7, 14 et 28 août. Prix: 10€ par personne.

3. Visites nature Diverses balades avec un guide nature permettront de partir à la découverte, dans le bois de Lauzelle, des traces de la vie animale (13 juillet), des écorces (14 juillet), des castors (9 octobre) ou des arbres en parure automnale (23 octobre). On l’aura compris, le programme déborde du cadre estival.

Les promeneurs auront aussi l’occasion de voir la biodiversité du lac et de ses alentours (3 août) ou d’aller à la rencontre des arbres remarquables du quartier du Biéreau (24 août).

Prix: 8€ par personne.

4. Randonnée urbaine Cette randonnée (2 juillet et 13 août) de 17km permettra de revenir, avec un guide, sur l’histoire de la cité universitaire.

Prix: 15€ par personne.

5. Photowalk En compagnie d’un photographe, l’objectif est d’apprendre à mettre en valeur la ville, armé d’un appareil photo ou d’un smartphone. Ces visites ont lieu les 25 juin, 16 et 30 juillet et 27 août.

Prix: 10€ par personne.

6. Classiques et alternatives Une balade sur les clins d’œil artistiques décorant la ville aura lieu les 9 juillet et 3 septembre. Une découverte du Louvain-la-Neuve alternatif aura lieu les 18 juin et 20 août. Une balade "Louvain-la-Neuve, équilibre et transition entre la campagne et la ville", en collaboration avec la Maison du développement durable, est programmée le 5 août et le 24 septembre. Un guide local fera découvrir la cité universitaire les 29 juin, 27 juillet, 31 août et 28 septembre.

Prix: 7€ par personne. Certaines de ces balades sont renseignées à 8€ sur le site de l’Office du tourisme, mais lors du dernier conseil communal, les élus ont fixé leur prix à 7€. "Ce sera corrigé" , assure l’échevin du Tourisme, Benoît Jacob (Avenir).

Réservations indispensables sur www.tourisme-olln.be.