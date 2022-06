OLLN 2.0-MR regrette que Philippe Delvaux doive céder les Finances à Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’échevin Écolo aussi

Suite au psychodrame politique de février dernier qui a failli rompre la majorité, Écolo-Avenir-PS ont pris divers engagements pour se rabibocher dont celui de transférer les finances communales d’Écolo à Avenir.

Cet engagement, Avenir ne l’a toujours pas concrétisé, ses échevins actuels ayant bien assez à faire avec leurs compétences. C’est dans ce cadre-là que Michaël Gaux reprendra, normalement avant les grandes vacances, la présidence du CPAS à Marie-Pierre Lambert-Lewalle et se verra attribuer, par la suite, les finances communales, un président de CPAS pouvant se voir attribuer des compétences scabinales.

En attendant Philippe Delvaux détient les cordons de la bourse. L’échevin a d’ailleurs remercié Jacques Otlet avant de préciser que ce changement n’était "pas un choix personnel. J’en souffre aussi."

Pour le reste, "depuis 2018, il y a une amélioration globale des finances communales à l’ordinaire et à l’extraordinaire car nous les gérons dans le cadre d’un budget pluriannuel.Nous effectuons un contrôle strict des dépenses à la Ville, au CPAS et à la police; nous gérons activement la dette, pour bénéficier des taux d’intérêt relativement bas, et de la trésorerie; et nous avons adapté les recettes en début de mandature en révisant (NDLR: à la hausse) les additionnels au précompte immobilier et à l’impôt des personnes physiques et en créant des taxes sur les bureaux et les écrits publicitaires" , a résumé l’échevin.

«Des provisions et réserves pour faire face à l’envolée des coûts et mener nos projets»

Ce dernier a souligné que " cela nous permet d’avoir des provisions à l’ordinaire pour faire face à l’envolée des coûts que nous connaissons et des réserves à l’extraordinaire pour continuer à mettre en œuvre nos projets du plan stratégique transversal."

Il reconnaît aussi que le contexte est volatil et incertain. Mais il a ajouté qu’une augmentation des impôts n’est pas à l’ordre du jour.

Du côté d’OLLN2.0-MR, peu de critiques. Premier commentaire, avec une pointe d’ironie, de Cédric Jacquet: "faire passer une augmentation d’impôts pour une adaptation des recettes, mon esprit politique trouve ça assez brillant" .

Sinon, il a surtout pointé l’augmentation projetée du personnel communal de 20 équivalents temps plein. Vu la situation globale compliquée, "c’est fort ambitieux d’un point de vue budgétaire" .

Mais on en a besoin pour mettre en œuvre nos politiques, a répondu, en somme, l’échevin, d’autant que "le climat et la nature ne se soucient pas des tensions (géo)politiques" .