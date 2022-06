Les martinets toujours les bienvenus au Vilar à Louvain-la-Neuve

Des nichoirs temporaires ont été placés sur la façade du Vilar pour accueillir des martinets noirs. ©ÉdA

"Dès l’enquête publique concernant la rénovation du théâtre, nous avons donc écrit à la Ville pour dire qu’il fallait absolument faire quelque chose pour la sauvegarde de ces oiseaux qui se trouvent sur la liste rouge des espèces menacées" , témoigne, à l’occasion de la Journée mondiale des martinets, ce 7 juin, Martine Wauters, volontaire du groupe de travail autour des martinets de l’association de défense de la nature.

La Ville a été à l’écoute, de même que le bureau d’architectes Ouest Architecture et l’entreprise chargée des impressionnants travaux Artes.

"Au total, 26 briques-nichoirs vont être implantées dans le Vilar , continue la bénévole. Deux à l’emplacement des nids existants et 24 autres tout autour du bâtiment. On le voit, les mentalités évoluent."

Des rénovations parfois fatales aux martinets

Martine Wauters, volontaire Natagora. ©ÉdA

Car le martinet, espèce citadine, dépend du bâti pour se reproduire. Il niche dans des trous et fissures dans le haut des bâtiments, à minimum 5 mètres du sol, souvent au niveau de la toiture et dans les corniches. Mais les travaux de rénovation ont souvent pour conséquence de reboucher ces trous. Et la construction de maisons passives offre peu voire pas du tout de fissures où l’oiseau pourrait nicher. "Le martinet mais aussi le rougequeue ou le moineau sont dès lors menacés."

Mais des solutions existent comme l’installation de briques-nichoirs, de nichoirs sous les corniches, etc. Le groupe de travail de Natagora donne d’ailleurs des conseils aux architectes, entrepreneurs, autorités publiques et particuliers pour penser aux aménagements en faveur des oiseaux.

En raison de la pandémie de Covid-19, le chantier du Vilar a débuté plus tard que prévu. Des mesures d’urgence ont donc été prises. Ainsi, il a été décidé de faire enlever la toiture de toute urgence, avant le retour des martinets prévu début mai, pour éviter que ceux-ci ne soient perturbés ou tués lors de cette intervention lourde, explique Natagora.

En outre, des nichoirs temporaires en bois ont été installés.

Un oiseau fidèle à sa cavité

"Il faut savoir que les martinets sont fidèles à vie à leur cavité. Ils y entrent en fonçant à quelque 60 kilomètres/heure! Si le trou a disparu, il se peut que l’oiseau se cogne contre le mur. Il peut aussi tenter d’entrer frénétiquement là où il y avait son nid, parfois jusqu’à se tuer… Le premier nichoir temporaire que nous avons installé a été adopté. Nous avons aussi vu un oiseau heurter le mur là où il y avait le deuxième nid. On a donc été cherché d’urgence un nichoir. On a aussi vu qu’un oiseau était entré dans un nid mais que l’autre a mis 5 heures pour apprendre à y venir. On a assisté à un véritable cours de vol."

Si deux nids avaient été repérés et ont été remplacés par des nichoirs temporaires, d’autres nichoirs ont aussi été placés au Vilar et d’après ce qu’on voit, notamment des bouts de paille qui sortent du trou, certains ont l’air occupé.

9 mois dans le Sud de l’Afrique

Le martinet noir passe plus ou moins 9 mois dans le Sud du continent africain, entre le bassin du Congo et le Mozambique. À la belle saison, il revient dans nos contrées pour nicher. "Cet oiseau fait tout en vol: manger, s’accoupler, dormir… Un jeune oiseau peut passer jusqu’à 4 ans en vol jusqu’à ce qu’il aille nicher."

Le martinet est fidèle à sa/son partenaire même si chacun fait sa vie de son côté en attendant de se retrouver au nid. "Une fois chez nous, les martinets retrouvent leur nid et leur partenaire. Ils s’accouplent en vol avant d’aller dans le nid. Le mâle reste près de la femelle quand elle pond, il l’encourage même. S’ensuivent trois semaines de couvaison. Vu tous les efforts qu’ils font, cela vaut la peine de les protéger" , insiste Martine Wauters.

L’impressionnant chantier de rénovation du Vilar se poursuit. ©ÉdA

Le chantier en lui-même continue d’avancer. Deux des quatre façades du théâtre seront conservées tandis que la scène sera abaissée d’un niveau. Le Vilar offrira plus ou moins le même nombre de places mais dans un volume plus grand. Les spectateurs seront donc plus à l’aise, d’autant que toutes les places feront front à la scène, la scène à la forme de diamant disparaissant au profit d’un aménagement rectangulaire plus conventionnel. La fin des travaux est prévue pour novembre 2023 et l’ouverture du Vilar nouveau pour janvier 2024.