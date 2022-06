À 18h, Guillaume Ledent et Dérange ta chambre présenteront Le Mot Dit , un spectacle destiné aux plus jeunes, donné dans la grange.

Ensuite, dès 18h30, ce sera ambiance pizzas dans la cour. Il est nécessaire de réserver son morceau de pizza en même temps que sa place de concert, sur internet, car c’est l’association Four à pain qui se charge de la cantine.

À 19h, concert acoustique de Sam McClean, un Belge dont le nom de famille rappelle ses origines écossaises par la maman. Il jouera dans la cour intérieure rénovée de la ferme avant que Gabriel Alloing, le directeur, interrompe les festivités pour présenter la saison 2022-23 dans la Grange. "Je promets que je ne serai pas long. Pas plus de 20 minutes. Après, je sais que mon équipe me fera des grands gestes pour me couper" , sourit-il.

Il sera suivi, à 20h30, par le Big Band de l’Académie de Court-Saint-Étienne & Ottignies-LLN. Enfin, à 21h, la scène sera à Greg Houben. Fils du célèbre saxophoniste et flûtiste de jazz Steve Houben et d’une mère productrice de spectacles, Greg Houben est un artiste-puzzle. Son cœur balance entre Belgique et Brésil, entre musique et théâtre, entre jazz et chanson française… "Il est très charismatique et c’est un plaisir de le voir sur scène ", estime Gabriel Alloing qui a déjà assisté à plusieurs concerts de ce trompettiste de talent qui passe au micro aussi facilement qu’à l’instrument. Certains lui trouvent du Mathieu Boogaerts, d’autres du Louis Chedid ou encore du Chet Baker, mêlés à la tendresse d’un Bourvil… Tout un programme!