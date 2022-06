"Tenez-vous bien! 9 791 € de quête à Saint-François de Louvain-la-Neuve »

La Ville a l’obligation d’équilibrer les comptes des fabriques d’église et c’est pourquoi, les élus sont appelés à se prononcer dessus. Ce fut le cas lors du dernier conseil où les comptes ont été approuvés à l’unanimité.

Le conseiller a d’abord remercié l’échevine des Cultes, Nadine Fraselle (Avenir): "Ça va mieux dans les comptes des fabriques d’église. On voit que des actions de contrôle et d’accompagnement ont lieu. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur les difficultés qui persistent au niveau de Notre-Dame de Bon Secours de Céroux: sur les 10482€ de recettes, 9547€ proviennent de l’intervention communale. Les paroissiens ne payent pas grand-chose, c’est la Commune qui paye tout. Attention quand même, il faut les accompagner."

9791€ à Saint-François, mais 465€ à Notre-Dame de Bon Secours

Le conseiller a adressé un bravo à la fabrique d’église de Saint-François de Louvain-la-Neuve. "Tenez-vous bien, elle annonce un produit des quêtes de 9791€ alors que Notre-Dame de Bon Secours en annonce 465€, Saint-Rémy d’Ottignies, 653€, Notre-Dame de Mousty, 1436€ et Notre-Dame d’Espérance, 3455€. C’est Louvain-la-Neuve aussi."

Et d’en tirer la conclusion suivante: "Il y a des églises particulièrement bien fréquentées avec des fidèles qui désirent participer au frais de l’exercice du culte et d’autres où il y a des fidèles qui n’ont pas envie d’intervenir et qui préfèrent que ce soit la Commune qui paye. À Louvain-la-Neuve, ce sont surtout des familles qui n’ont pas nécessairement les moyens mais qui savent se montrer généreuses pour leur église. Et dans d’autres endroits où il y a des produits de quête ridiculement bas, ils sont fréquentés par des bons bourgeois qui ont largement les moyens de payer… Une fois de plus, il faudrait relancer la question d’une fusion des fabriques. Et il y a aussi clairement des lieux de cultes qui ne sont plus ou très peu fréquentés."

Pour l’échevine, "on ne peut pas dire que des fabriques préfèrent que ce soit la Commune qui paye. Elles ne sont pas toutes à égalité non plus."

La fabrique d’église Saints-Marie-et-Joseph de Blocry, par exemple, peut louer des chambres à des étudiants, ce qui lui rapporte plus de 10000€ par an.

Inquiétude autour des factures d’énergie à venir

Nadine Fraselle souligne qu’il existe effectivement une dynamique spirituelle forte à Louvain-la-Neuve. Globalement, "je suis heureuse de nos églises: elles sont belles, bien gérées et c’est notre patrimoine local. J’y tiens beaucoup. Quant aux budgets et comptes, on les suit de près."

Elle ne cache pas une inquiétude: le coût de l’énergie qui ne cesse de croître. "Au conseil interfabrique, on va y réfléchir. Une fusion des fabriques? Ce n’est pas facile même si on peut en discuter. On peut aussi envisager une spécialisation dans les animations, certaines églises se prêtant davantage à de la méditation, des expositions, des activités culturelles."

Trois tonnes de déjections de pigeons

L’échevine a aussi relevé cette information anecdotique mais qui a eu un coût. Des travaux devaient être menés au clocher de l’église de Notre-Dame de Bon Secours. "Mais il était rendu inaccessible à cause d’une masse de 3 tonnes de déjections de pigeons qui ont dû être enlevées pour la somme de 7096€. La fabrique a dû renoncer à certaines réparations non urgentes pour faire face à cette dépense."