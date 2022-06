Ottignies-Louvain-la-Neuve: la clinique Saint-Pierre fait la fête à la transition

Un groupe de travail "Hôpital en transition" (HET) s’est mis en place en 2019 à la clinique Saint-Pierre avec pour objectif de réduire l’impact de l’hôpital sur l’environnement et d’œuvrer à la construction d’un monde socialement juste, équitable et durable. Ce groupe de travail est composé d’une dizaine de personnes, rassemblées sur base volontaire: "Le Covid a freiné nos activités pendant deux ans. On les reprend maintenant. Nous avons organisé une fête de la transition écologique ce vendredi. Cela permet des échanges entre les différents acteurs actifs à l’hôpital ou en contact avec l’hôpital" , explique Marie-France Gillard, responsable "planning et performance" au sein de l’hôpital.