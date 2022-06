Ottignies-Louvain-la-Neuve: une plaine de vacances pour les tout-petits durant sept semaines de l’été

Cette plaine de vacances est organisée par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve en partenariat avec l’ISBW (Intercommunale sociale du Brabant wallon).

20 enfants par semaine

Elle accueillera 20 enfants par semaine et sera ouverte de 7h à 18h30, ce qui doit faciliter la vie des parents fort pris par leurs impératifs professionnels.

Une attention particulière est apportée à ces tout-petits qui n’ont pas ou peu connu l’école. Ceci afin de les préparer à une future rentrée en classe accueil. Une équipe de cinq animateurs agréés sera mise en place tous les quinze jours, ce qui assure une stabilité et un sentiment de sécurité pour l’enfant. Si les animateurs ne sont pas des enseignants à proprement parler, ils ont tous suivi une formation et bénéficient d’une expérience dans l’accueil des jeunes enfants. Une coordinatrice veillera au bon déroulement de la plaine et constituera la personne-ressource auprès de l’équipe et des parents.

"La plaine existe depuis cinq ans, moins les deux ans de Covid… Elle accueille les jeunes en mettant l’accent sur la création de repères spatiaux, culturels, sur les petits rituels de la vie de tous les jours. Les enfants y sont acteurs de leur journée et décident des activités auxquelles ils veulent participer, ou non , explique Coralie Ridao, coordinatrice de la plaine. Nous mettons également l’accent sur la relation avec les parents, il est essentiel de créer un sentiment de confiance et de sécurité."

«Une demande des parents»

Annie Galban Leclef, échevine en charge de l’enseignement et des activités extrascolaires, explique que "le service communal de l’enseignement a détecté une réelle demande de la part des parents concernant l’occupation des plus petits durant les vacances" . Pour l’échevine, le respect du rythme de l’enfant a une place prépondérante dans la gestion de l’éducation au niveau de la Commune. "La Ville est très attentive au rythme de l’enfant, tant au niveau scolaire qu’au niveau extrascolaire. Les enfants peuvent rester autant de semaines qu’ils le souhaitent durant la période de la plaine."

Pour Annie Galban Leclef, le pari est réussi: "C’est une magnifique collaboration que nous avons mise en place avec l’ISBW. Nous avons un bâtiment adapté au bon développement de l’enfant et les retours des parents sont très positifs. Même trois ans après, certains parents témoignent encore de leur expérience au sein de notre plaine" .

La plaine de vacances est ouverte à tout le monde et il reste encore quelques places pour cette édition 2022. Les inscriptions se font via le site de l’ISBW.