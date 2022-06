À bout de souffle, Kayoux cesse de siéger au conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Par communiqué, le collectif citoyen se dit à la recherche d’un second souffle après plus de trois années de fonctionnement. "L’érosion de la participation aux assemblées et le manque de forces vives dans le collectif nous amènent à devoir nous poser. Et ce, afin de mieux rebondir pour ce qui était notre projet initial: améliorer l’implication des citoyens dans la vie politique communale."

Le projet de Kayoux est d’organiser, tant que faire se peut, une assemblée citoyenne pour débattre des points à l’ordre du jour du conseil et adopter une position en vue de ce dernier. Les représentants de Kayoux se voient ainsi en porte-parole de cette assemblée.

Mais force est de constater que peu de personnes s’y rendaient. "Posons le constat: 1417 personnes ont voté pour notre projet en octobre 2018 et notre dernière assemblée n’a attiré que 30 personnes, dont 10 membres du collectif Kayoux."

Stéphane Vanden Eede nous explique que le collectif a voulu donner un signal clair aux électeurs tout en se donnant le temps de comprendre le pourquoi des choses et voir comment améliorer l’attractivité des assemblées citoyennes.

«On n’a pas réussi à transformer l’essai pour l’instant»

"On a sans doute sous-estimé la tâche que représentait la préparation des conseils communaux telle que nous entendions la faire. Et nos électeurs n’ont peut-être pas compris non plus notre message: une élection, ce n’est pas seulement aller voter le jour j, c’est aussi s’impliquer dans la vie communale ensuite. On n’a pas réussi à transformer l’essai pour l’instant" , reconnaît-il.

"Qu’est-ce qui cloche?" , n’hésite d’ailleurs pas à écrire Kayoux dans son communiqué.

Pour poser un diagnostic et faire les bons choix pour la suite, Kayoux a lancé une enquête en ligne jusqu’au 12 juin ( www.kayoux.be ). Des rencontres citoyennes seront organisées cet été aussi. Et le 9 septembre, après 100 jours de travail, une soirée sera organisée pour voir comment Kayoux peut rebondir et s’il remet le couvert aux élections communales de 2024.

D’ici là, Kayoux ne siégera plus au conseil communal et au conseil de l’action sociale.