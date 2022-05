Ottignies-Louvain-la-Neuve cultive la paix en musique

Accompagnées d’élèves de l’athénée Paul Delvaux et de l’école communale de Lauzelle, les autorités communales se sont recueillies devant les trois monuments aux morts du centre d’Ottignies. Ce fut l’occasion de rappeler que le premier monument aux morts d’Ottignies fut inauguré le 28 mai 1922, au "jardin" du presbytère, à côté de l’église Saint-Rémy: "Belliqueuse et revancharde, l’iconographie de ce monument commémoratif de la Grande Guerre, un Jass (NDLR: mot dérivé du flamand désignant la capote portée par les soldats en hiver) terrassant l’aigle impérial allemand, sanctifiait la victoire sur l’ennemi plutôt que la paix retrouvée , a expliqué Cécile Lucas. Il symbolisait le diktat du traité de Versailles de 1919 qui contenait, en germe, les causes du second conflit. Ce monument fut détruit par les Allemands en 1940 et reconstruit par la suite."

Les dons pour le concert au profit de l’Ukraine

Les commémorations se sont poursuivies à Limelette où les enfants de deuxième et troisième années maternelles de l’école de Jassans ont entonné la Brabançonne . La délégation s’est ensuite rendue au monument dédié à l’escadron Brumagne dont trois membres furent assassinés par la SS Wallonie le 31 juillet 1944 à Limelette.

Les commémorations se sont poursuivies en soirée. La Philharmonie royale Concordia a donné un concert à l’église d’Ottignies. La société de musique a repris la plupart des œuvres du concert de gala programmé en 2020 mais annulé en raison de la crise sanitaire. La participation financière pour ce concert était libre. Les dons seront reversés à une association œuvrant au profit de l’Ukraine.