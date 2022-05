Louvain-la-Neuve/Braine-l’Alleud: la Province aussi a participé aux Special Olympics Belgium

Tanguy Stuckens: "Initialement, ils devaient avoir lieu en 2021. Anvers était la ville hôte en 2020. Pour nous, c’était 2021. Anvers n’a pas pu reporter son organisation, nous avons réussi à décaler les jeux d’un an" . Comme pour d’autres grandes manifestations sportives, la Province a dû faire acte de candidature: " Nous avons dû convaincre de notre capacité à organiser ces jeux. Cela a demandé un important travail de préparation et de nombreuses visites d’infrastructures avec le comité organisateur alors que la crise sanitaire rendait toujours l’organisation incertaine. Le choix s’est porté sur Louvain-la-Neuve et Braine-l’Alleud. Dans les deux communes, les jeux ont été une pleine réussite, avec beaucoup de monde sur les deux sites" .

«La Province a déboursé 150000€ pour accueillir ces Special Olympics 2022»

C’est aussi la Province qui a mis la main à la poche: "Il y a toujours une aide forfaitaire à payer par la Ville accueillante. La Province a déboursé 150000€ pour accueillir ces Special Olympics 2022. C’est sans compter l’aide logistique en infrastructure et le personnel présent sur place" .

Ces Special Olympics Belgium 2022 ont été une totale réussite: "C’était une très belle édition, une organisation très professionnelle. Toutes les personnes qui s’y sont rendues ont été touchées par cet élan de solidarité, de générosité. Il y avait beaucoup d’émotion et de sourires. Les jeux durent quatre jours. Les participants s’entraînent toute l’année, ils font du sport. Cela a un effet démultiplicateur" , poursuit Tanguy Stuckens.

Cette organisation fut aussi l’occasion de mettre en avant le travail mené durant toute l’année par la Province: "C’est l’occasion, sur un événement au retentissement national, de rappeler que nous travaillons au quotidien les valeurs de tolérance, de respect, de dépassement de soi. Nous menons énormément d’actions en faveur des personnes handicapées. Nous avons le service résidentiel Le Colombier, à Nivelles, et le centre de jour Les Acacias, à Hévillers. Nous avons tout un éventail de politiques menées en matière de handicap" .