"Chaque année, je fais un bilan avec le personnel et c’est un des points d’amélioration qui en est sorti , explique le chef de corps ottintois, Maurice Levêque. Au service proximité ou à l’accueil, on constate de plus en plus de demandes en anglais. On le voit d’ailleurs actuellement avec les réfugiés ukrainiens . Certains agents de quartier se retrouvent en difficulté lorsqu’ils doivent effectuer une domiciliation de personnes ne parlant pas le français, par exemple. Au niveau du service intervention, vu l’attractivité de L’esplanade notamment, on observe qu’il n’est pas rare d’avoir des victimes parlant flamand."

Le besoin opérationnel de parler la langue de Shakespeare ou celle de Vondel se faisant sentir dans une ville multiculturelle comme Ottignies-Louvain-la-Neuve, le commissaire divisionnaire Levêque s’est tourné vers les autorités communales pour voir s’il était possible de mettre en place cette prime linguistique. Il revient en effet au conseil communal de reconnaître les langues utiles dans la zone de police.

Pour le chef de corps, "il s’agit d’encourager le personnel à parler l’anglais et/ou le néerlandais. C’est aussi pour eux une forme de reconnaissance."

Pour pouvoir bénéficier de la prime, les policiers devront faire valider leur connaissance auprès du Selor pour le néerlandais ou d’une institution reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’anglais.

Entre 60 et 80€ par mois

Actuellement, sur les quelque 115 policiers de la zone, une dizaine pourrait y prétendre.

Le montant de la prime est défini par la loi et dépend du statut du policier: il s’élèvera entre 60 et 80€ par mois. "Ce n’est pas anodin non plus."

La prime a d’ailleurs un autre objectif: renforcer l’attractivité de la zone au niveau du recrutement. "Comme dans d’autres zones de police, on a du mal à recruter des policiers. Le cadre n’est jamais complet , souligne la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo). Cette prime pourrait donc inciter certains à postuler dans notre zone."

Pas de quoi concurrencer toutefois les zones bruxelloises où les policiers peuvent notamment recevoir une prime grande ville et une prime au bilinguisme qui est, légalement, quatre fois plus élevée que celle qui sera en vigueur à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Pourquoi? Car à Bruxelles, le bilinguisme est une exigence légale - même si de nombreux policiers ne la rencontrent pas - tandis qu’il est "seulement" utile ici. D’où une différence du montant de la prime. "Mais cela reste un geste quand même" , soutient le chef de corps ottintois.

À Waterloo, la prime existe déjà

Du côté de la zone de police de Waterloo où cette prime au bilinguisme néerlandais et/ou anglais existe depuis quelque temps, son responsable Michel Vandewalle précise qu’au niveau du recrutement, "c’est un petit plus, mais ce n’est pas un élément fondamental car la prime n’est pas équivalente à celle de Bruxelles. Toutefois, avoir des policiers multilingues, dans une commune assez anglophone comme la nôtre, est utile."

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, Maurice Levêque ajoute encore que des cours de langue en interne sont envisagés pour une mise à niveau des policiers dans le but "d’accueillir le mieux possible les victimes et aider la population" .