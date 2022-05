Futur pôle sportif de haut niveau: une candidature brabançonne à l’étude

Si, en 2012, Louvain-la-Neuve avait été choisie pour accueillir le futur centre sportif de haut niveau, le projet se dégonflait ensuite même si une piste d’athlétisme indoor et un dojo étaient construits à Louvain-la-Neuve. Une piscine aux dimensions olympiques est aussi programmée. Mais le choix de 2012 n’implique pas que, dix ans plus tard, le nouveau projet wallon sera localisé dans la cité universitaire.

Au contraire, le ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR), a laissé entendre que le pôle sportif de haut niveau pourrait être installé à Jambes (Namur): "Constatant l’augmentation inédite des coûts de la construction et les synergies possibles, je réfléchis aussi à une éventuelle globalisation des projets" de pôle sportif de haut niveau et de Planet Bike de Jambes.

Cette déclaration inquiète le conseiller provincial Carl Cambron (LE). Le Perwézien estime que la Province doit se battre pour Louvain-la-Neuve: "Au vu de la volonté du ministre Dolimont de globaliser l’actuel pôle cycliste avec le futur pôle sportif, rien ne dit donc que le nouveau projet wallon sera localisé à Louvain-la-Neuve. Une telle absence serait cependant vraiment dommage. Au vu des infrastructures déjà existantes dans la cité universitaire, il me semble qu’une synergie intéressante avec le nouveau pôle serait non seulement possible mais, de plus, on ne peut plus pertinente."

«Nous ne sommes pas les seuls à être intéressés»

Le député provincial en charge du sport, Marc Bastin (MR), pense lui aussi que le Brabant wallon pourrait accueillir ce pôle sportif de haut niveau: "Nous savons tous qu’une ville universitaire telle qu’Ottignies-Louvain-la-Neuve ne manque certainement pas de qualités, d’atouts et d’enthousiasme pour poser sa candidature pour accueillir ce futur centre. Une première réunion s’était d’ailleurs tenue en août 2021 avec les autorités de la Ville (d’Ottignies-LLN) ainsi que de celles de Wavre et plusieurs experts pour analyser les possibilités d’une candidature qui soit commune et concertée afin d’en maximiser les atouts. Il est évident que le Brabant wallon, terre de sports et berceau de nombreuses élites sportives, ne peut rater l’occasion de favoriser l’implantation d’un tel site sur son territoire. Il est clair aussi que nous ne sommes pas les seuls à être intéressés par l’accueil d’un pôle sportif de haut niveau. Namur, Liège, Mons… le seront très probablement autant que nous."

On peut donc s’attendre à ce que la Province soutienne une candidature brabançonne qui pourrait être supracommunale: "Ce travail en amont a déjà bien commencé. Tous les contacts seront pris et toutes les initiatives seront étudiées pour aider les communes candidates à finaliser dans les temps une candidature supracommunale qui soit sérieuse, précise et étayée à soumettre au ministre Dolimont" , a assuré Marc Bastin.