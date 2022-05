Ottignies-Louvain-la-Neuve: la Vitrine de l’artisan en version exclusivement féminine

Durant les mois d’avril et mai 2022, des visites sont organisées chez les artisanes lauréates. Parmi celles-ci, on trouve notamment Stéphanie de Bellefroid qui a développé le projet "Capucine à table". Elle produit des herbes aromatiques et des fleurs comestibles à Rosières: " Je cultive plus d’une centaine de variétés d’herbes et de fleurs pour les chefs" , indique-t-elle.

Lutea, fabrique de couleurs végétales

Ce lundi 23 mai, c’était au tour d’Anne-Sylvie Godeau, d’Incourt, de présenter son travail. Sa présentation s’est déroulée à "L’Arbre qui pousse" à Ottignies. C’est là qu’elle cultive l’indigo polygonum pour produire des pigments à partir des feuilles fraîches. Anne-Sylvie Godeau a créé Lutea, une fabrique de couleurs végétales. Lutea valorise une filière de productions de plantes tinctoriales en Europe pour l’extraction des colorants, tant pour leurs couleurs que pour leurs propriétés médicinales: "J’étais enseignante. En 2014, j’ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle pour réaliser une gamme de pigments organiques. J’ai choisi de suivre la formation en agriculture biologique du Crabe. J’ai commencé la commercialisation de mes produits en 2014. J’ai voulu reprendre des couleurs que l’on obtenait durant l’antiquité, avant que l’on utilise la synthèse chimique. J’ai une gamme de douze couleurs aquarelles" .

Les colorants sont extraits de plantes, que l’artisane cultive, ou qu’elle va glaner dans leurs milieux: "J’ai eu la chance de participer en 2015 au salon Creative World à Francfort avec Isabelle Roelofs. Cela m’a ouvert la porte vers une diffusion internationale de mes produits. On les retrouve en Chine, mais aussi aux États-Unis, en Australie et en Europe ". Anne-Sylvie Godeau partage sa passion. Elle propose des ateliers, donne des cours dans le milieu scolaire et pour les associations.