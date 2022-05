Circular'Ici à Louvain-la-Neuve : il sera possible de créer une toupie à partir d'un masque chirurgical

Organisé par l’OpenHub de l’UCLouvain et son laboratoire de fabrication, le MakiLab, dans le cadre de la première Quinzaine de l’économie circulaire de la Région, l’événement se tiendra les 8 et 10 juin.

"L’objectif? Visibiliser le potentiel wallon en matière de circularité. Comment? Via des conférences, des ateliers à destination du grand public (de 7 à 77 ans) et des démonstrations" , expliquent les organisateurs.

L’économie circulaire est un système qui vise à rompre l’économie linéaire où un produit a pour seul avenir de devenir un déchet.

Comme on le lit sur le site du Fédéral, www.belgium.be , "l’économie circulaire cherche à favoriser l’entretien, la réparation et la réutilisation des produits; une conception adaptée des produits en vue de leur réparation et la réutilisation totale ou partielle de leurs composants en fin de vie; la fabrication de nouveaux produits à partir de pièces, de composants ou de produits déclassés; le recyclage de matériaux et déchets industriels, agricoles ou ménagers; l’utilisation efficace des ressources lors des phases de production et de consommation."

À l’occasion de Circular’Ici, le mercredi 8 juin, de 14h à 16h, se tiendra un atelier de création de puzzle ou dominos à partir de déchets de bois pour les enfants dès 10 ans. Ceux-ci auront l’occasion d’utiliser le logiciel de dessins Inkscape et la découpeuse laser du MakiLab.

«Le plastique est-ce fantastique?»

Le vendredi 10 juin, de 10 à 11h, "Ignace Adant et Nicolas Leclerq, chercheurs au Earth and Life Institute de l’UCLouvain se questionnent sur la possibilité d’intégrer nos bouteilles en plastique dans une économie circulaire" lors d’une conférence intitulée "Le plastique est-ce fantastique?"

La conférence est accompagnée d’un atelier de confection d’une toupie à partir d’un masque chirurgical.

De 13 à 14h, Yves de Rongé, professeur à la Louvain School of Management, expliquera ce qu’est l’économie regénérative, soit une économie ayant pour but d’avoir un impact positif sur les personnes, les lieux et la planète.

L’atelier qui suivra permettra de conceptualiser une pièce en 3D, par exemple un pion d’un jeu d’échec, pour la répliquer au moyen d’une imprimante 3D dans le cadre de l’économie de la réparation.

De 15 à 16h, Adrien Meirlaen, fondateur de RespecTable, une menuiserie écoresponsable "donnera les clés pour associer rentabilité et durabilité lors d’un projet entrepreneurial" .

Ensuite, comme le 8 juin, il sera possible de revaloriser des chutes de bois.

L’événement est gratuit mais il faut s’inscrire via le site www.openhub.be/circularici .

L’OpenHub est le hub d’innovation de l’UCLouvain. Il accompagne des professeurs, étudiants, entrepreneurs, citoyens dans leurs initiatives durables. "Nous avons deux grandes forces: notre laboratoire de fabrication, le MakiLab, qui permet de prototyper l’idée de ceux que nous accompagnons et le réseau de l’UCLouvain" , explique Amélie Rimac, la chargée de communication de l’OpenHub.

Précisons que le MakiLab, avec ses outils de fabrication numérique pour concevoir et réaliser des objets de toutes sortes, est ouvert à tous sur abonnement qui comprend la formation aux outils.