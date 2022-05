Le secteur du voyage a déjà repris de belles couleurs

Le dernier frein aux voyages est officiellement levé depuis ce lundi, comme l’a décidé le Codeco vendredi. Plus de masques ni de formulaire PLF.

Très honnêtement, le port du masque dans les avions était, selon moi, totalement inutile. Dans un avion, l’air est renouvelé toutes les trois minutes. Quant au PLF, cela fait un moment qu’il n’était plus réclamé aux voyageurs. Mais bon… Nous en sommes enfin débarrassés. J’ajoute quand même qu’il faut être prudent si on voyage hors Europe car il y a encore des restrictions dans certains pays. Le site diplomatie.be est à consulter ou mieux, se renseigner auprès des agences de voyages, car elles ont des contacts directs avec les tour-opérateurs locaux.

Comment se porte le secteur touristique après ces deux années de Covid?

Les voyages ont bien repris depuis janvier. Si tout se passe bien d’ici la fin de l’année, vu les taux de réservations actuels, nous finirons 2022 avec des résultats entre 75 et 85% de ce que les agences de voyages ont fait en 2019. En 2021, l’année n’a pas été si mauvaise étant donné que tout s’est joué de mai à novembre, et que les résultats ont atteint 50% de ceux de 2019. On a dénombré une dizaine de faillites en Belgique. Ce moins que ce qu’on craignait, et c’est en grande partie grâce aux aides de l’État. Le chômage temporaire est encore d’actualité jusqu’en juin.

Par contre, à l’instar des secteurs de l’horeca ou de l’événementiel, vous déplorez de nombreuses pertes dans vos rangs.

C’est effectivement un sérieux problème actuellement. Le secteur a perdu environ 30% de ses effectifs qui se sont tournés vers des secteurs en apparence plus stables. Il y a des places à prendre. Avis aux amateurs.

La crise de l’énergie pourrait-elle avoir un impact sur les voyages en avion? Faut-il craindre de mauvaises surprises si on réserve aujourd’huipour l’été?

À ce jour, seule TUi réclame un «supplément carburant» à ses clients. Ça peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros par client, donc il faut vraiment se prémunir au moyen d’une assurance. Là encore, passer par un agent de voyages permet d’éviter les mauvaises blagues. Dans les autres compagnies, les prix du carburant sont sécurisés car elles ont signé des contrats sur deux ans.

Le budget des ménages souffre actuellement. Que conseillez-vous?

J’espère que les agences de voyages seront imaginatives. Il y a des choses moins chères à proposer, voyager moins loin, mais de manière originale. Jusqu’ici, les destinations favorites des Belges n’ont pas changé. On reste sur les Canaries, la France, l’Espagne… Mais les changements vont arriver, on sent la demande.

Vous quittez l’UPAV en juin pour lancer la Belgian Travel Confederation, BTC. De quoi s’agit-il?

C’est une coupole qui rassemblera toutes les associations liées au tourisme en Belgique. Il y en a six. Plusieurs chantiers nous attendent. Nous allons travailler sur la labellisation, le tourisme durable, la formation des agents – qui me tient à cœur – et la data intelligence. Ce dernier point est important: il s’agit de disposer de données chiffrées qui peuvent venir appuyer la défense du secteur auprès du politique lors d’une crise. Nous avons vu pendant le Covid combien cela nous manquait.