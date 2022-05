Lors de sa saison 2022-2023, le Vilar proposera deux festivals. Tout d’abord, Place aux Artistes , les 3 et 10 septembre, en collaboration avec la Province, la Ville, la Ferme du Biéreau et le Centre culturel. Au menu, du théâtre de rue.

L’autre festival, Out of the box , est un nouveau rendez-vous du théâtre. Au programme, du 11 au 15 octobre, des spectacles généralement courts aux formes insolites et surprenantes.

Du 16 mai au 2 juin, le Vilar propose un focus «C’est mon histoire» , soit des histoires vécues portées sur scène dont Notre Soleil de et avec Fran Kourouma. «C’est un Guinéen qui raconte son parcours de réfugié politique passant par le désert, une tentative de traversée de la Méditerranée, la Lybie où il sera fait esclave… Il a écrit son histoire en Belgique et l’a mise en scène avec Sandra Raco. En voyant cette pièce, on se dit qu’on vit dans un monde étrange et qu’on est parfois déconnecté de certaines réalités» , commente Emmanuel Dekoninck, le directeur du Vilar.