"Construire une saison, c’est un sacré challenge, mais c’est très agréable. Et je suis heureux du résultat , nous confie-t-il. Mes fils conducteurs sont la générosité et la rigueur de la narration. Au niveau esthétique, il n’y a pas de limites pour moi, mais je veux qu’on raconte des histoires et qu’on ne s’ennuie pas."

Et de continuer: "En tant que centre scénique régional, le Vilar est ouvert à tous les arts vivants: théâtre centré sur le texte ou sur le visuel, magie nouvelle, danse, cirque… Nous ne faisons pas dans le théâtre expérimental, mais on peut s’aventurer sur des terrains plus aventureux tout en restant accessible au plus grand nombre."

En deux chiffres, la prochaine saison du Vilar, c’est 30 spectacles aux styles divers et variés dont 11 créations.

En voici quelques-uns. La saison débutera le 20 septembre avec le thriller Je te promets , une création de Matthieu Donck, le réalisateur de la série La Trêve (RTBF). À voir jusqu’au 7 octobre au Studio 12. La grande salle du Vilar sera toujours en rénovation.

Du 5 au 8 octobre, à l’Aula Magna, place au Bruit des Loups d’Étienne Saglio, "le pape de la magie nouvelle. C’est un spectacle juste sublime où on ne sait plus ce qui est vrai ou faux."

Du 14 au 16 octobre, à l’Aula Magna, La Nuit du Cerf , du Cirque Le Roux. Après nous avoir conquis en 2018 avec Elephant in the room , les Français devaient revenir avec leur nouvelle création en… mars 2020. Le Covid en décida autrement, mais les voilà donc reprogrammés. Et ce sera à ne pas rater.

Du 15 novembre au 3 décembre, au théâtre Blocry, Geneviève Damas, une fidèle du théâtre qui nous ravit à chaque fois depuis Molly à vélo , présentera sa nouvelle création, Perfect Day . L’auteure y explore le rapport au désir d’une femme après 60 ans. "Ce spectacle va vivre des années" , assure Emmanuel Dekoninck.

Du 22 au 26 novembre, au centre culturel, Dimanche , "un succès absolu qui a remporté tous les prix. Il tourne dans le monde entier et ce n’est pas facile de l’avoir" . Ce spectacle visuel tourne autour de l’urgence climatique.

Du 29 novembre au 17 décembre, au Studio 12, Jos Houben donnera une conférence-spectacle intitulée L’Art du rire . "Il est Flamand mais a fait son trou en France. Il est peu venu en Belgique francophone avec ce spectacle où il explique comment fonctionne le rire. Je l’ai vu à Lille, à la sortie d’un confinement. Il fait un bien fou."

Du 25 janvier au 4 février, au Studio 12, le metteur en scène détonant Georges Lini arrive avec sa nouvelle création, Ivanov , de Tchekhov. C’est la seule pièce d’un auteur classique de la saison.

Du 8 au 10 février, à l’Aula Magna, Room with a view du Ballet national de Marseille avec le son du DJ Rone. "Un spectacle à couper le souffle."

Un autre grand spectacle de danse se tiendra à l’Aula Magna du 29 mars au 1er avril: Triptych par la compagnie belge Peeping Tom. "Un chef-d’œuvre absolu, un des plus beaux spectacles de danse que j’ai vu de ma vie."

