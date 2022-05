Elle ne les connaissait pas et lorsque le projectile a explosé au sol, un morceau de verre a touché une des victimes, qui a été blessée.

Citée un an plus tard devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires, la Stéphanoise, qui n’avait plus d’adresse à l’époque, n’a pas reçu les documents et ne s’est pas présentée à l’audience.

Ce qui lui a valu, par défaut, une condamnation à six mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 800€.

Après un séjour à l’étranger, elle est aujourd’hui rentrée en Belgique et a appris qu’elle avait écopé de cette peine de prison. Elle est donc venue, avec une avocate, faire opposition à cette première décision. Pas pour contester les faits mais pour en expliquer le contexte et espérer une sanction plus clémente.

La Stéphanoise n’a pas eu une vie facile, c’est le moins que l’on puisse écrire. Sa maman prostituée est décédée lorsqu’elle était enfant, et son père était alcoolique. Elle a été adoptée par un couple, qui a fini par se séparer. Sans repère, elle a tenté de revenir vers l’ancien compagnon de sa mère. Mais celui-ci l’a jetée dehors… parce qu’elle refusait de céder à ses propositions sexuelles.

Une photo volée

En août 2020, à Louvain-la-Neuve, elle était assez paumée et surtout ivre, traînant en début de soirée à proximité de l’Aula Magna. Elle parlait toute seule et s’est aperçue qu’un groupe de jeunes filles, qui prenaient l’apéro en terrasse, la regardaient en riant. Par dépit, elle a pris une bouteille par terre et l’a lancée dans leur direction avant de quitter les lieux.

Elle est revenue une vingtaine de minutes plus tard. Les étudiantes étaient encore là et cette fois, elles l’ont prise en photo.

La Stéphanoise a saisi une nouvelle bouteille et s’est approchée, tandis que les filles prenaient la fuite… pour appeler la police qui arrivait dans la Grand-Rue.

L’avocate de la défense a expliqué qu’après une période très difficile, la prévenue s’est reprise en main, travaille désormais, à soigner son alcoolisme et voit une psychiatre.

Le tribunal, vu cette évolution favorable, a remplacé la peine de prison infligée par défaut par une suspension probatoire du prononcé.