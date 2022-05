L’ex nageuse professionnelle, Fanny Lecluyse, en prof de luxe à Ottignies

" Les plus grands savent déjà bien nager. Les jeunes ont aussi un bon niveau ", a constaté l’ex nageuse pro.

La jeune femme, qui affiche l’un des plus palmarès de la natation belge, a mis un terme à sa carrière à 29 ans après avoir décroché une finale au championnat du monde en petit bain à Abu-Dhabi. Elle avait terminé septième en 29''95 sur 50 mètres. " C’était super de descendre sous les trente secondes. J’étais proche, à 21 centièmes, de mon meilleur temps ", se souvient-elle. Après 25 ans de natation, il était temps de passer à autre chose. La compétition de haut niveau demande beaucoup de sacrifices. Je m’entraînais 28 heures par semaine. Je commençais à avoir des problèmes au genou. J’ai voulu arrêter sur une note positive. "

L’année 2021 a été faste pour la nageuse. Elle s’est hissée pour la première fois en finale aux Jeux Olympiques de Tokyo en 200 mètres brasse. En 2015, elle est devenue championne d’Europe sur 200 mètres brasse en petit bassin et vice-championne d’Europe sur 50 mètres brasse, toujours en bassin de 25 mètres. Elle a aussi été médaillée de bronze à deux reprises et onze fois championne de Belgique.

Régente en éducation physique

Ancienne nageuse aux Dauphins de Mouscron, l’athlète, originaire de Courtrai, est régente en éducation physique. " J’ai suivi les cours à distance. Il n’était pas possible d’être scolarisée. J’enseigne à l’Athena Kortijk Bolderberg dans le secondaire où nous sommes quinze profs d’éducation physique. Je m’occupe de la natation .". Elle a aussi suivi les cours d’instructeur à Sport Valaanderen. "Je vais suivre d’autres cours pour devenir entraîneur national. Je donne des entraînements aux 13-20 ans au club de Courtrai" , précise-t-elle.

Par ailleurs, l’ex-championne organise des workshops dans les clubs. " Je le fais trois à quatre fois par an. Durant ceux-ci, je me présente, je donne ensuite des conseils sur la technique. C’est un peu plus poussé avec les plus grands. Nous faisons ensuite du stretching ", conclut Fanny Lecluyse.

«Elle nous a appris à faire un huit»

Hugo, 10 ans, a eu la chance de profiter des conseils de Fanny Lecluyse. " Ma maman m’a inscrit au Centre de Formation Sportive pour que je sache nager. Cela me permet maintenant de nager avec mes potes. J’ai passé mon brevet de 80 mètres , lance-t-il. Le fait de savoir nager me permet d’aller à l’Aquafun et au Sunpark. Je ne connaissais pas Fanny Lecluyse. Je regarde parfois les compétitions de natation à la télévision. Elle n’est pas trop stricte. Elle nous a appris à bien faire un huit avec les mains pour la brasse ", explique le jeune homme.

Hugo, Eloïse et Sirine suivent les cours de natation au CFS. ©EdA

Éloïse a le même âge que lui. " J’ai déjà nagé 400 mètres. J’ai débuté à la piscine à Bierges. À l’athénée d’Ottignies, la piscine est plus grande, on sait faire des longueurs. Je nage parfois dans la mer. Avec les vagues, c’est difficile. Fanny Lecluyse nous a appris à bien ouvrir les mains ", ajoute-t-elle.

Sirine, élève à l’athénée d’Ottignies a, elle aussi, appris à nager à la piscine de Bierges. " J’ai commencé lorsque j’étais en deuxième maternelle. J’ai 11 ans , indique-t-elle. Je sais nager toutes les nages, sauf le papillon. J’ai le brevet de 1500 mètres. Je viens trois fois par semaine à la piscine: une fois avec l’école et deux fois avec le CFS. Je ne me chronomètre pas. Je nage juste pour le plaisir. Lorsque nous partons en vacances si nous n’allons pas à la mer, il faut obligatoirement une piscine sur place. Cette semaine, je suis allée en classe de mer à Knokke avec l’école. Aujourd’hui, nous avons appris des mouvements de brasse" , conclut-elle.