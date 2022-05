Une première journée "Retour aux sources" organisée ce dimanche 22 mai à Louvain-la-Neuve

En couveuse chez Créa-Job

Après un passage par Beauvechain, elle a fait une demande d’espace au Groupe d’Action Local de Jodoigne. " J’ai reçu une terre à Tourinnes-la-Grosse à la ferme de l’Espinette. J’ai eu de la chance, la terre était déjà certifiée bio. Je me suis lancée il y a un peu plus d’un an sous le nom de Terra Capucine. J’ai obtenu la certification biologique ."

La Néolouvaniste est actuellement en couveuse chez Créa-Job, à Louvain-la-Neuve. "Cela permet de développer mon activité sans prendre de risque, en conservant le statut de demandeur d’emploi et en gardant les protections sociales. En octobre, ce sera terminé. Je prendrai alors le statut d’indépendante" , poursuit-elle.

Gizela De Sousa collabore avec plusieurs partenaires dont les magasins bio Färm, Mondo bio, la coopérative Voedsel, Altérez-Vous et encore quelques autres. " Grâce à ces collaborations, j’ai la chance d’avoir des facilités pour écouler ma production. Lorsque j’ai un surplus, je peux faire appel à mes contacts. Cela évite le gaspillage, c’est évidemment essentiel pour moi. "

De la salade en hiver

Elle a semé de la salade en pleine terre en serre en hiver. " Les gens me disaient que cela n’allait pas marcher. Je l’ai recouverte d’un voile pour éviter le froid. Cela a bien poussé à la sortie de l’hiver ", se réjouit-elle.

Dimanche, Gizela De Sousa organisait une journée "retour aux sources" à Louvain-la-Neuve. " J’ai une collègue maraîchère sur place, des massages se font chez Färm, nous proposons également des dégustations, de nombreux ateliers. Pour les plus jeunes, il y a aussi une conteuse d’histoire, de la musique, une visite du potager de La Baraque. Nous avons pour objectif de faire découvrir cela aux gens qui ne connaissent pas Louvain-la-Neuve. Je crois en tout ce qui est énergies, tout est relié. C’est pourquoi notre journée "Retour aux sources" rassemble de nombreuses activités, pour que les gens se parlent, se rencontrent ", conclut la maraîchère.