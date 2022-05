Talents croisés: les élèves de Perwez, Ottignies et Mont-Saint-Guibert ont présenté leurs créations théâtrales à Louvain-la-Neuve

Soutenu par la Province, le projet a bénéficié de la collaboration du Théâtre Vilar et du Centre culturel du Brabant wallon: "L’idée est de partager le travail avec les jeunes, d’échanger, de voir ce que les jeunes peuvent apporter au spectacle et ce que les professionnels peuvent apporter aux jeunes" , indique Giuseppe Nolobile, qui a coordonné le projet pour l’IThAC.

Mardi, les classes participantes présentaient le résultat de leur travail, ou plutôt une étape de ce travail, au Théâtre de Blocry, à Louvain-la-Neuve.

Les élèves de l’athénée d’Ottignies ont travaillé avec Alexandre Drouet et Sandrine Desmet, de la compagnie "Entre chiens et loups", sur le projet Cryotopsie : ils ont bossé sur l’écriture et sur le thème du cyber-harcèlement.

La classe de 6esecondaire du collège Da Vinci de Perwez était accompagnée par la Compagnie 3637 qui crée un futur spectacle intitulé L’Envol : les jeunes se sont interrogés sur le monde, ils sont venus avec leur bagage, ils ont écrit les textes et les musiques.

Une classe de 3e de l’institut Saint-Étienne des Hayeffes de Mont-Saint-Guibert a présenté un excellent travail réalisé sur un sujet difficile: le deuil. Ils ont notamment présenté une scène au paradis!

Ajoutons que l’IPET Nivelles a dû abandonner le projet suite à la maladie d’une enseignante qu’il n’a pas été possible de remplacer.