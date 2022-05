Journée «Retour aux sources» avec 16 femmes éco-responsables, ce dimanche à Louvain-la-Neuve

Gizela De Sousa veut faire découvrir à la population néolouvaniste et environs que Louvain-la-Neuve, ce n’est pas que du béton: "Il y a plein d’initiatives en lien avec la nature. Nous voulons les montrer avec cette première journée “Retour aux sources”, que nous organisons sur deux sites, l’Altérez-Vous, place des Brabançons, et chez Färm, traverse d’Esope, à Louvain-la-Neuve" , expose Gizela De Sousa, maraîchère, qui a créé Terra Capucine: "J’habite dans une maison près du quartier de La Baraque. Mon mari va organiser des visites pour faire découvrir ce quartier alternatif. Je suis maraîchère bio. Je cultive des terres que je loue à Tourinnes-la-Grosse. Je travaille avec Färm et Altérez-Vous qui sont associés à l’organisation de la journée qui se déroulera ce dimanche 22 mai de 11h à 17h."