Elle se déroule ce vendredi soir à la ferme du Biéreau.

L’ouverture des portes est prévue à 18h30, le mime Hic s’y produira à 19h30, il sera suivi par Lou B (20h) et le groupe Los Pepes à 21h30.

Réservation au 0477 97 09 14.

PAF sur place: 13 €.

Des réductions pour étudiants et chômeurs, élèves et membres du personnel de l'école Escale et Escalpade, ainsi que pour les membres des Passeurs).