Pendant le week-end de l’Ascension, du mercredi 25 au samedi 28 mai, 2737 athlètes participeront aux jeux nationaux Special Olympics Belgium (SOB), le plus grand événement sportif de Belgique pour les athlètes ayant un handicap mental. Ils donneront le meilleur d’eux-mêmes dans 16 sports différents et disciplines adaptées.

Les Jeux débuteront mercredi 25 mai à 13h30 avec le Torch Run. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 19h, avec tous les athlètes et en présence, entre autres, du Prince Laurent, de Jonathan Sacoor, de Sandra Kim et du groupe de musique 2 Fabiola.

La «Flamme de l’Espoir» de la butte du Lion à Louvain-la-Neuve

Les Special Olympics commencent traditionnellement le Torch Run, qui passera, cette année, par les villes hôtes des jeux, Braine-l’Alleud et Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le parcours de la "Flamme de l’Espoir" débutera à 13h30 à la butte du Lion et se terminera, après un parcours de 18 km, vers 18h, dans le Special Olympic Village installé au centre sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve..

Environ 160 athlètes porteront la Flamme, parmi lesquels des athlètes SOB et leurs coachs, des élèves de l’école de police du Hainaut et des représentants de la police fédérale.

Le prince Laurent et l’athlète Jonathan Sacoor ouvrent les Jeux Nationaux

Avec Jean-Michel Saive et Piet denBoer

La cérémonie d’ouverture a été réinventée, promettent les organisateurs, et commencera à 19h au Special Olympic Village en présence, entre autres, du président du comité olympique belge, Jean-Michel Saive, de l’ambassadeur SOB, Piet Den Boer – buteur lors de la dernière victoire d’un club belge dans une coupe d’Europe de football –, et de la ministre de la jeunesse et de l’enseignement Valérie Glatigny.

La déclaration d’ouverture sera assurée cette année par le Prince Laurent. La Flamme de l’Espoir sera allumée par l’athlète SOB Micheline Van Hees et le sprinter Jonathan Sacoor et brûlera jusqu’à la fin des Jeux. 2 Fabiola s’occupera de l’ambiance durant l’afterparty à partir de 20h.

2737 athlètes et 1097 coachs

Pour cette première édition depuis l’interruption due au Covid, les jeux nationaux Special Olympics réuniront 2737 athlètes ayant un handicap mental et 52 partenaires unifiés (athlètes sans handicap mental), tous âgés de 9 à 75 ans et venant de 264 clubs belges. Ils seront assistés par 1097 coachs et environ 1800 volontaires par jour. Quelque 10000 visiteurs sont attendus.

Les Jeux auront lieu sur trois sites brabançons wallons: le centre sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve, la piscine communale et le stade communal de Braine-l’Alleud.

Les compétitions sportives dans 16 disciplines réparties sur ces trois sites débuteront jeudi 26 mai.

Les Jeux se termineront samedi par une cérémonie de clôture festive à 17h au Special Olympic Village, suivie d’une afterparty à 18h.

Il est possible d’assister à toutes les cérémonies et à toutes les compétitions gratuitement.