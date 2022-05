La nature s’invite sur la place de l’Université à Louvain-la-Neuve

La place de l’Université de Louvain-la-Neuve s’est joliment métamorphosée à l’occasion de "Rendez-vous au jardin", un événement organisé ce mercredi 18 et ce jeudi 19 mai par la Gestion Centre-Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (GCV) et la Maison du développement durable (MDD).

Pour la première, c’est l’occasion de mieux se faire connaître du grand public . Pour la seconde, celle de mener une action de sensibilisation en faveur des insectes pollinisateurs (abeilles, syrphes, papillons, etc.).

Offrir le gîte et le couvert aux insectes pollinisateurs

Cela se traduit notamment par la création d’hôtels à insectes. Les passants ayant une vingtaine de minutes devant eux peuvent ainsi recevoir un morceau de bois dans lequel creuser des trous à la perceuse électrique avant d’y insérer des petits bouts de bois, du bambou ou de la paille notamment. Pourquoi? Pour varier la taille des trous et favoriser la diversité des insectes qui pourraient y pondre leurs œufs. "Les trous doivent varier de 2 à 10 millimètres , indique Dorothée Hebrant, la nouvelle directrice de la MDD. Avant, on construisait de grands hôtels à insectes. Mais ce n’est pas la panacée. Trop de cohabitation n’est pas l’idéal. Mieux vaut installer plusieurs petits hôtels à insectes. C’est aussi pour éviter la propagation de maladies entre les insectes."

Le morceau de bois troués est ensuite mis dans une caisse en bois réalisée à partir de palettes ou de pieds de sapin de Noël de la GCV. "Des matériaux de récupération."

Enfin, pour éviter que les oiseaux ne se régalent des œufs ou des insectes, un grillage peut être apposé sur la caisse.

Il ne reste plus qu’à installer l’hôtel ainsi créé. Idéalement, il doit être orienté Sud/Est et être à l’abri de la pluie.

Outre offrir le gîte aux insectes, on peut aussi leur proposer le couvert en plantant des plantes mellifères (basilic, lavande, thym, romarin, persil, capucine, soucis, crocus, jacinthe des bois, géranium, fraisier des bois, primevère...).

«Face à la crise de la biodiversité, il est temps d’agir»

La MDD et la GCV en offrent ces mercredi et jeudi. "Elles viennent de la Pépinière Le Try, de Céroux. C’est donc du local , ajoute Dorothée Hebrant. Cette action répond à nos deux axes de travail, le premier sur le zéro déchet et le second sur la biodiversité. Il y a une vraie crise de la biodiversité. Il est temps de tirer la sonnette d’alarme et d’agir."

Une trentaine d’hôtels à insectes a d’ailleurs été installée dans le centre-ville néolouvaniste dont sur une façade du Musée L ou celle de L’esplanade. "Avec des experts de l’UCLouvain, on a tenté de trouver les meilleurs endroits pour les placer, notamment en fonction de la nourriture présente alentour, même s’il y en a peu. Ensuite, on est allé voir les propriétaires, les syndics d’immeuble, etc. Ce ne fut pas toujours évident. C’est toutefois la bonne période pour installer ces hôtels à insectes."