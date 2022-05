Quatre ans de prison requis contre un jeune homme qui fit 11 victimes de faits de mœurs en deux ans à Louvain-la-Neuve

Entendu par la police à l’époque, le jeune homme nie et le dossier fut classé sans suite. À la victime, il a par la suite envoyé des SMS reconnaissant qu’il avait dérapé, et il la priait de ne pas en parler à d’autres.

Mais ces premiers faits graves n’ont pas provoqué de remise en cause de son comportement dans le chef de cet étudiant né en 1997 et domicilié à Jodoigne. À l’issue d’une autre soirée arrosée dans un kot de Louvain-la-Neuve, en février 2021, il est entré dans la chambre d’une demoiselle qui avait bu et dormait avec un autre garçon. Il s’est accroupi près du lit, et a passé ses mains sous les vêtements de l’étudiante pour lui toucher les seins, puis la pénétrer avec ses doigts.

Incapable de réagir sur le moment, la victime s’est confiée à une de ses amies, qui lui a révélé avoir été victime des agissements du même étudiant, dans des circonstances à peu près similaires. Se demandant combien de filles avaient eu affaire au Jodoignois sans oser en parler, elles ont cherché d’autres témoignages.

Onze victimes identifiées

Finalement, pas moins de onze victimes ont pu être identifiées. Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel mardi, le prévenu était en aveux de tous les faits commis en 2019, 2020 et 2021, à une seule exception. Il était poursuivi pour deux faits de viols, et une série d’attentats à la pudeur.

Sa manière d’agir était toujours la même: il s’en prenait à des filles qu’il connaissait ou qu’il remontrait lors de soirées, demandait à loger dans leur kot ou dans le communautaire, et profitait de leur état d’ivresse et de leur sommeil pour leur faire subir des attouchements. Lorsqu’il était repoussé, il insistait, puis s’excusait le lendemain en mettant tout cela sur le compte de la consommation d’alcool…

«Je suis sincèrement désolé»

"Je suis sincèrement désolé, je comprends que ce que j’ai fait a pu être traumatisant" , a-t-il affirmé devant le tribunal. Où la présidente ne s’est pas privée de lui rappeler que les filles aussi avaient le droit de boire, de refuser une relation sexuelle, et de s’endormir sans craindre qu’on s’en prenne à elles sans leur consentement.

Les excuses de l’intéressé n’ont pas convaincu le ministère public: après avoir été entendu par la police en 2019, le Jodoignois, qualifié de "prédateur" par la substitute, a continué à faire des victimes durant deux ans. Une peine de quatre ans de prison assortie d’un sursis probatoire a été requise à son encontre.

"C’est un dossier horrible et dégoûtant, je ne suis pas là pour minimiser les faits" , a plaidé l’avocate de la défense, faisant valoir que son client a désormais évolué…

Jugement le 14 juin.