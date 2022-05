Denis Van Weynbergh, le skipper d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, a bouclé la Guyader Bermudes 1000 Race

Le navigateur belge termine à la 21e et dernière place des skippers encore engagés, trois ayant abandonné la course dont Thomas Ruyant, 6e du dernier Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire, sans escale, ni assistance.

Avec son bateau, Les Laboratoires de Biarritz, il finit 3 jours 3heures 9 minutes et 30 secondes derrière le vainqueur, Charlie Dalin, arrivé vendredi donc.

Mais il est difficile de comparer la performance de Denis Van Weynbergh avec celui qui a terminé deuxième du dernier Vendée Globe puisque Charlie Dalin prend le large avec un bateau de dernière génération avec foils, ces ailerons qui permettent d’augmenter la vitesse des voiliers. En outre, ils ne disposent pas du même budget.

«Un mal de mer de chien pendant les manœuvres»

La course ne fut toutefois pas évidente pour le Brabançon. "Mon objectif principal était de finir la course et ça, c’est fait, même si ça n’a pas toujours été simple" , témoigne-t-il sur le site web de la course.

Pendant la course, il a explosé une de ses voiles avant, ce qui l’a bien handicapé.

La nuit de mardi à mercredi fut "cauchemardesque" , lit-on aussi sur le site web de la course, le skipper la qualifiant même de "Waterloo" . Le navigateur a dû résister avec "un mal de mer de chien pendant les manœuvres" cette nuit-là.

Il souligne qu’il a appris plein de choses. "Je me suis raté sur quelques trucs mais ça m’a fait réfléchir et progresser sur énormément de points. La course a été super intéressante, avec beaucoup de conditions différentes."

Mais au final, Denis Van Weynbergh a engrangé des milles et de l’expérience en vue du Vendée Globe 2024 auquel il compte bien prendre part.

Cette année, le skipper a deux autres courses en solitaire en point de mire. En juin, il participera à la Vendée-Arctique-Les-Sables-d’Olonne tandis qu’il espère traverser l’Atlantique en novembre prochain à l’occasion de la Route du Rhum, course pour laquelle il n’est pas encore qualifié. Mais il espérait que ça se débloque à la faveur de son résultat à la Guyader Bermudes 1000 Race.