Le Centre culturel d’Ottignies-LLN jouera la carte de l’éclectisme pour sa saison 2022-2023

Étonnant: en avril prochain, le centre culturel accueillera le spectacle Territoire sonore , qui s’adresse en priorité aux bambins âgés de 6 à 14 mois. Une partie de son public n’est donc pas encore née…

Pour le reste, "nous avons quelques têtes d’affiche, poursuit Étienne Struyf. François Morel, qui joue Raymond Devos dans J’ai des doutes , est connu sur le plan international. La pièce sera jouée fin décembre, notamment le soir du réveillon de Nouvel An. Edmond d’Alexis Michalik est une pièce très connue avec une excellente distribution. Dimanche a reçu le prix du meilleur spectacle et de la meilleure réalisation artistique et technique aux Prix Maeterlinck de la critique 2020. Emmanuel Dekoninck, directeur du Théâtre Vilar, a trouvé ce spectacle génial. Nous le programmons ensemble. Notre rôle est également d’aller chercher des pièces de très haut niveau un peu moins connues."

Plusieurs sujets seront traités au cours de la saison, "notamment celui de la condition féminine, qui est d’actualité pour l’instant" .

«Toujours éblouie»

La présentation de la saison était bien orchestrée. Le public a apprécié: "Je suis abonnée depuis de nombreuses années, je vois beaucoup de spectacles. C’est toujours très varié. Je fais confiance à l’équipe du centre culturel chaque année, je suis toujours éblouie. Pour moi, la culture, c’est essentiel" , lance Julie, de Limelette. Monique, de Chaumont-Gistoux, aimerait davantage de théâtre: "Oui, car j’aime beaucoup le théâtre. Mais j’ai déjà vu ici des spectacles de danse et de cirque que j’ai appréciés. Je vais réfléchir aux spectacles à choisir…"

Pour s’abonner, choisir cinq spectacles dans la liste ci-dessous. Nouveauté: un pack découverte de trois spectacles imposés ( Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon? , Le Dîner , Elle et mon genre) à 40€, prix plein. Abonnement par téléphone (010435710), en ligne ( www.poleculturel.be ) ou sur rendez-vous, par courriel ( billetterie@poleculturel.be ). Tarifs réduits pour les étudiants et les personnes sans emploi.