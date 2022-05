Pour l’occasion, du gazon poussera sur la place de l’Université et des bancs seront notamment installés. Des ateliers pour créer des hôtels à insectes sont prévus de même que la fabrication de bombes à semences et une exposition. Quelque 150 nichoirs pour abeilles seront offerts tandis que 30 autres seront installés dans le centre-ville. Quelque 1000 plantes mellifères seront aussi données.

En mai, les Gestions Centre-Ville de Wallonie, réunies au sein du Réseau des Centres-Villes de Wallonie (RCVW), organisent chacune des actions dans le but de se faire (mieux) connaître du grand public. Et à Louvain-la-Neuve, la GCV s’est associée à la Maison du développement durable pour ce faire.

Jean-Christophe Echement, vous être responsable de la GCV d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ce que vous faites est méconnu du grand public?

Dix personnes travaillent à la GCV et c’est vrai, nous sommes des travailleurs de l’ombre. Peu de gens savent ce que nous faisons ou alors ils nous résument à Louvain-la-Plage. La GCV est un partenariat public privé réunissant la Ville, l’UCLouvain, le gestionnaire des parkings, les promoteurs immobiliers, les bailleurs, les commerçants et les habitants. L’objectif est, en résumé, de fédérer tous ces acteurs et de mutualiser les moyens pour renforcer l’attractivité du centre-ville dans un monde concurrentiel, d’y protéger l’activité économique ou de l’aider à s’y développer et d’offrir un cadre dynamique et accueillant.

Louvain-la-Neuve est l’un des centres-villes les plus attractifs de Wallonie. Le travail y est plus aisé qu’ailleurs, non?

Les GCV doivent construire ou maintenir. Nous sommes plus dans le maintien et c’est vrai que le terreau est fertile à Louvain-la-Neuve. Mais il y a des centres-villes qui étaient des moteurs économiques il y a 30 ans et qui sont devenus des déserts, n’ayant pas pris le bon tournant. Il ne faut donc pas se reposer sur ses lauriers.

Et comment votre travail se concrétise-t-il sur le terrain?

On organise des événements comme Louvain-la-Plage ou Louvain-la-Neige. On offre plus de 60 jours d’animation pour un excellent rapport qualité/prix. Avec la Ville et l’UCLouvain, on travaille aussi à la propreté du centre-ville. Nos études le montrent, c’est très important pour l’attractivité. En 2018, Test-Achats plaçait Louvain-la-Neuve dans le Top 5 des centres-villes les plus propres de Wallonie. Ça m’a fait vraiment plaisir, d’autant que cela met en valeur nos équipes et leur travail quotidien. Car avec la forte fréquentation que connaît le centre-ville, il peut vite devenir sale.

Vous vous occupez de la signalétique urbaine, d’un réseau d’affichage ou encore des marchés hebdomadaires. La GCV s’est en outre fortement impliquée dans la rénovation de la place des Wallons ou encore dans l’opération Créashop initiée par la Région et donnant une prime à l’installation de nouveaux commerces.

Cela fait aussi partie de nos missions d’accompagner les bailleurs de surfaces commerciales et les commerçants. On a orienté le choix vers des petits commerces ayant un concept spécifique et qui n’est pas destiné uniquement aux étudiants. En 2017, la mercerie Trame C a ainsi ouvert. Puis ce furent Itadaki Max, un comptoir à beignets japonais, Cactus folie et le torréfacteur de café High Five. Ces commerces ont tous plus de trois ans et ont résisté à la crise du Covid. Je suis donc content des choix qui ont été faits.

Au niveau fréquentation, quel fut l’impact de la crise sanitaire?

Il a été important. Par rapport à 2019, qui fut une année exceptionnelle, il y a eu une baisse de fréquentation de 70%. Maintenant, nous sommes à -20% des chiffres de 2019. Une bonne journée, c’est plus ou moins 40000 passages. On ne parle pas de personnes mais bien de passages relevés par nos trois capteurs situés sur les axes les plus fréquentés de la dalle.

Que manque-t-il à Louvain-la-Neuve?

Au niveau commercial, des concepts spécialisés qu’on ne trouve pas ailleurs tant dans des niches commerciales que des métiers de base. Je pense par exemple à un poissonnier.

Mais être trop spécialisé, n’est-ce pas trop risqué pour un commerçant?

Avant, on envisageait de faire carrière dans le commerce, un peu comme on entrait en religion. Et à la fin, on vendait son établissement pour payer sa retraite. Maintenant, le commerce est quelque chose de dynamique. Il vit, il grandit, il meurt pour des raisons diverses et variées et on passe à autre chose. Cela explique aussi le va-et-vient des enseignes. À Louvain-la-Neuve, ce va-et-vient n’est d’ailleurs pas énorme et il est naturel à l’activité commerciale.

Les loyers élevés sont parfois pointés du doigt pour expliquer les difficultés de certains commerçants. Le sont-ils?

Les loyers sont le reflet, à quelques exceptions près, de l’opportunité économique proposée aux clients. L’Horeca, par exemple: les loyers ne sont pas bas, mais la clientèle est ici énorme et omniprésente en journée et en soirée. Les loyers restent donc équilibrés même si, c’est vrai, ce fut plus difficile pendant la crise sanitaire. Mais si les commerçants ont été ébranlés, les propriétaires aussi.

La librairie du Furet du Nord a fait aveu de faillite et cite les montants des charges fixes parmi les raisons...

Le commerce en ligne était son plus gros ennemi et explique son insuccès. Parmi les enjeux auxquels les commerces doivent faire face, on ne se méfie pas assez du commerce en ligne.

Y a-t-il des demandes pour occuper sa surface, place Agora?

Beaucoup. De manière générale, la demande est forte et il y a peu de vides locatifs à Louvain-la-Neuve, que ce soit sur la dalle ou dans L’esplanade. La chance ici, c’est qu’il y a peu de bailleurs. Ils peuvent donc s’entendre sur une stratégie commerciale intelligente. L’objectif est de ne pas créer de la concurrence sauvage entre les commerces. Pour cela, le conseil d’administration de la GCV est aussi un espace d’échanges et de discussions, même si ce n’est pas non plus le monde des Bisounours, chacun défendant ses intérêts. Mais au final, le but de la GCV est que la vitrine Louvain-la-Neuve soit belle. Et cet intérêt-là profite à tous.

Une GCV créée lors de l’arrivée de L’esplanade

La Gestion Centre-Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a été créée en 2006 pour accompagner l’arrivée de L’esplanade, centre commercial ouvert en octobre 2005. "C’était une demande de l’association des commerçants. Jeanne-Marie Oleffe (échevine du Commerce d’alors) et Jean-Luc Roland (bourgmestre à l’époque) en sont les deux fondateurs , raconte Jean-Christophe Echement, responsable de la GCV et qui était, en 2005, le président de la Nouvelle association des commerçants (NACL). En général, les centres commerciaux tentent que les clients n’en sortent pas. Mais l’effet goulot n’a pas marché à Louvain-la-Neuve. Une bonne partie du public sort de L’esplanade, de même que beaucoup de personnes sur la dalle se rendent dans le centre commercial. La crainte avec le projet d’extension de L’esplanade, c’était que cette porosité s’amoindrisse. Au final, l’arrivée de L’esplanade a montré l’utilité de la GCV pour fédérer les acteurs. Le centre commercial ne doit pas vivre aux dépens du centre-ville mais avec un centre-ville fort. Ce doit être du gagnant-gagnant."

Pour l’instant, la GCV n’est active que dans la cité universitaire contrairement à ce que son nom indique. " Notre zone d’action est définie par un décret régional et elle se limite à Louvain-la-Neuve. Le décret est toutefois en cours de révision et notre zone pourrait s’étendre à Ottignies. La Ville est demandeuse. Il faut aussi que les acteurs locaux (NDLR: le Douaire, l’ACOM, soit l’association des commerçants d’Ottignies, Céroux-Mousty et Limelette, etc.) embrayent. Une GCV est un partenariat public privé. Ce n’est pas un outil miracle. Elle demande de la stratégie, une politique et des finances. Mais je pense qu’à Louvain-la-Neuve, on réussit à faire de belles choses. On recherche un équilibre qui bénéficie à tous, tout en souhaitant peser le moins possible sur les finances publiques locales et régionales."