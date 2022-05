Ottignies-Louvain-la-Neuve: le fauchage de plus en plus privilégié pour entretenir les espaces verts communaux

Lors du fauchage, rien n’est semé, rien n’est planté, la végétation pousse naturellement. Les graminées y sont souvent dominantes avec une proportion variable de fleurs sauvages.

De 5 à 8 cm pour le fauchage

Les espaces fauchés une fois par an le sont après le 1er août, d’où le terme de fauchage tardif. Ceci permet aux plantes de croître, fleurir et fructifier. Les fleurs attirent une quantité impressionnante d’insectes butineurs. Le couvert végétal est un endroit de quiétude pour beaucoup d’animaux qui s’y reproduisent. La Ville a aussi décidé, dans un but de biodiversité, d’augmenter la hauteur de fauche de 5 à 8cm et de maintenir un cercle de 30cm au pied des arbres (sauf une fois par an) pour garder l’humidité et la biodiversité à leur pied. Les espaces tondus le seront huit fois par an, la hauteur de la tonte passera de 4 à 5 cm.

Quinze espaces pour un total de 2,5 hectares

La Ville a décidé d’augmenter les surfaces fauchées: "20% des espaces verts actuellement tondus vont passer en gestion de type fauchage, normal ou tardif , explique l’échevin de l’Environnement, Philippe Delvaux. Cela concerne quinze espaces totalisant 2,5hectares."

Les espaces concernés par cette modification: la place du Centenaire, le terrain de l’avenue des Iris, le terrain le long de l’avenue Provinciale au bas de l’avenue Bel Horizon, les espaces jouxtant le parking de la rue des Fusillés, le verger de la Baraque, le sentier des Ménagères, la parcelle provinciale du quartier du Bon Air, l’espace le long du cimetière de Céroux et encore les deux espaces verts du Fond du Bondry. Certains espaces ont été mis à disposition par la Ville en février 2021 pour des initiatives accélérant le retour de la nature en ville. Depuis lors, trois parcelles ont été adoptées par des citoyens. D’autres restent disponibles à l’adoption.

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve reste parallèlement attentive au maintien de ses labels "quatre fleurs" (concours provincial) et "trois fleurs" (concours régional): "À côté de davantage de gestion différenciée des espaces verts, nous maintenons notre politique d’entretien et de fleurissement des ronds-points et des vasques, tout cela sans pesticide selon la politique zéro phyto."