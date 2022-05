La société Willemen, qui a été chargée de réaliser ces travaux, a abandonné le chantier, lassée par les retards de paiement de la Région wallonne.

"À l’heure actuelle, la majeure partie des travaux prévus a été réalisée, pour un montant total de près de 6,8 millions d’euros HTVA. La finalisation du chantier nécessite encore, selon les estimations du SPW, une durée de trois mois" , explique la porte-parole de la Sofico.

La Sofico est l’un des quatre adjudicateurs du chantier néolouvanistes.Les trois autres sont la Région wallonne, l’inBW et l’OTW. C’est la Région wallonne qui remplit ici le rôle de pouvoir adjudicateur "pilote" du chantier.

Les retards de paiement qui ont agacé l’entrepreneur au point de le faire déserter le chantier ne sont pas niés: "L’approbation de certains états d’avancement et le paiement des factures correspondantes ont effectivement été retardés fin 2021, principalement en raison de la mise en place d’un nouveau système budgétaire et comptable au sein de l’administration. L’adjudicataire a par conséquent suspendu l’exécution des travaux, du fait de ces retards de paiement. À l’heure actuelle, toutes les factures ont été liquidées et il n’y a plus de retard de paiement à déplorer."

Un «ordre de reprise des travaux» a été envoyé à l’entrepreneur

Après avoir enfin payé ce qu’elle devait, l’administration wallonne a adressé, en date du 9 mai, "un ordre de reprise de travaux à l’adjudicataire" . Le chantier n’a toutefois pas – encore – repris.

Avant d’être à l’arrêt suite aux retards de paiement, le chantier de construction de la liaison E411 – parking avait déjà dû faire face à des contretemps. Les travaux, qui ont débuté en février 2019, avaient dû être interrompus à plusieurs reprises pour des raisons d’ordre technique, notamment suite aux déplacements à effectuer par les gestionnaires de câbles et de canalisations, ou encore suite à la crise sanitaire.

On ignore quand les travaux reprendront

On ignore quand les travaux reprendront. On ignore même s’ils reprendront avec le même entrepreneur. Celui-ci a effectivement introduit une procédure judiciaire contre les adjudicateurs. Ce sur quoi, ces derniers préfèrent ne pas faire de commentaires: "La Sofico et le SPW souhaitent évidemment que le chantier puisse reprendre dans les meilleurs délais et n’émettront donc pas d’autres commentaires pour laisser les meilleures chances à cette procédure d’aboutir positivement" .