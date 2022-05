Les 22 jeunes finalistes du concours «Live your talent» seront sur scène samedi à Louvain-la-Neuve

"Suite au succès du concours “Live your talent” organisé en 2019 en Brabant wallon et à la qualité du spectacle des finalistes, le conseil provincial des jeunes a renouvelé l’expérience en organisant une nouvelle édition ouverte cette fois au chant, à la musique, au théâtre, à l’humour, à la danse et à la gymnastique rythmique et sportive (GRS) , explique un communiqué du conseil provincial des jeunes. 40 candidats ont posé leur candidature pour les séances d’auditions, au cours desquelles un jury les a évalués sur différents critères. Lors de cette étape éliminatoire, 22 candidats de douze formations différentes sont sortis du lot et ont été sélectionnés pour participer au spectacle de clôture du concours."

-Finalistes en danse. Dance to live: Angélyne Auverlau, 14 ans, Hannut; Cloé Famchon, 16 ans, Jodoigne; Emma Famchon, 15 ans, Jodoigne; Clara Grenier, 17 ans, Orp-Jauche; Cassandre Mainil, 13 ans, Lincent. Souls: Nadia Emond Jehu-Appiah, 15 ans, Ottignies-Louvain-la-Neuve; Jade (William) Gahinda Lema, 15 ans, Namur

-Finaliste en humour: Nour Hallak, 17ans, Ottignies-Louvain-la-Neuve.

-Finaliste en magie: Louis Magicien (Louis Verkaeren), 15ans, Ottignies-Louvain-la-Neuve.

-Finalistes en musique: Blanche Nyssen, 20ans, Ottignies-Louvain-la-Neuve; Élodie Josquin, 23ans, Perwez; Laura Gonsette, 21ans, Chaumont-Gistoux; Marie-Émilie et Noémie (Marie-Émilie Cahay, 13ans, Rixensart et Noémie Van der Maelen, 12ans, Genappe); NAEVI (Amaury Evrard, 25ans, Bruxelles); Florian Maes, 22ans, Ottignies-Louvain-la-Neuve; Pablo Pozza, 20ans, Falisolle; William Sanderson, 22ans, Grand-Leez; Bastien Vandenberghe, 21ans, Wanfercée-Baulet (étudiants à Louvain-la-Neuve); Ornella Settembrino, 11ans, Tubize; Pajero (Florence Thienpont, 20 ans, Chaumont-Gistoux); Raspberry (Nina Bodart, 13 ans, Ottignies-Louvain-la-Neuve).

L’entrée au spectacle de samedi est gratuite. À l’issue du spectacle, un jury professionnel constitué de professeurs de musique et de danse choisira avec les jeunes conseillers les trois lauréats qui recevront un bon d’achat.