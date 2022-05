Grez, Chaumont, Louvain-la-Neuve: un total de 25 ans de prison requis contre 5 jeunes prévenus poursuivis pour 12 heures de traitements humiliants et avilissants

L’instruction d’audience s’est révélée pénible tant les prévenus se sont emberlificotés dans des explications minimalistes, en inadéquation totale avec ce qu’ils avaient raconté aux enquêteurs et au juge d’instruction et en opposition avec les dires des victimes dont une seule a osé se constituer partie civile par l’intermédiaire d’une avocate, tant il redoute encore des représailles de la part de ses tortionnaires.

La nuit du 26 au 27 janvier 2020

Le fait le plus odieux, qui dura douze heures, s’est déroulé au cours de la nuit du 26 au 27 janvier 2020 à Grez-Doiceau, Louvain-la-Neuve et Chaumont-Gistoux. Alessandro était "à rechercher" au prétexte qu’il devait de l’argent (120€) à un membre de la bande. On lui mit le grappin dessus et on le força à tendre un guet-apens à Emeric, lequel tomba dans le panneau.

Tous deux, tétanisés, furent embarqués chacun dans le coffre de voitures qui, tous phares éteints, prirent la direction d’un bois où ils retrouvèrent l’air libre. Tout est relatif. Ils furent soumis à ce que la citation à comparaître qualifie d’ "humiliation et avilissement graves" consistant, sous la menace d’un bâton, d’un couteau ou d’un pistolet à plomb, à se mettre nus et à sautiller, éclairés par les phares des voitures, comme si leur dernière heure était venue.

Une déposition «glaçante»

Ils furent ensuite embarqués dans une habitation de Chaumont-Gistoux appartenant à la grand-mère de la seule femme prévenue où ils se retrouvèrent tantôt dans une salle de bains tantôt dans une cave où, après des coups répétés, ils furent contraints de se toucher les parties intimes. Les scènes furent filmées, diffusées sur les réseaux sociaux, projetées dans le prétoire mais à huis clos. Ces scènes sont décrites dans la déposition qualifiée de "glaçante" de la prévenue.

Entre autres traitements dégradants, ils introduisirent la tête d’Emeric dans un sac en plastique et ils portèrent des coups à Alessansdro, visant à ce point la tête qu’ils se résolurent finalement à l’amener aux urgences de la clinique Saint-Pierre.

Ainsi que son avocate Celia Dierick le plaida avec une sobriété qui n’excluait ni émotion ni dégoût, Alessandro était à l’époque en déshérence totale, il souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble du système nerveux caractérisé par des tics et des bruits divers.

Depuis deux ans, ainsi que le confirma la personne à qui la justice a confié l’administration de sa personne et de ses biens, il n’ose plus sortir dans Wavre.

7ans, 6ans, 5ans et demi, 4ans, 3ans

On vous épargne les autres préventions reprises dans les lettres de A à R de la citation pour en arriver aux peines requises: sept ans pour Jonathan L. de Charleroi, six pour Syve-Dine L. de Grez-Doiceau, cinq pour Rami H. de Grez-Doiceau, quatre pour la jeune femme de Chaumont-Gistoux et trois pour Elis S. de Wavre. Jugement le 7 juin.