Le Zymokot et le Kotéchec feront leur apparition à la prochaine rentrée académique. Le Kot-à-Jeux fera son retour dans le monde des KAP’s après deux ans d’absence et le Welkot Spring, ancien Kot-é-Rythmes, après un an.

L’université mettant 79 logements à disposition pour ses kots-à-projet qui animent Louvain-la-Neuve, cela signifie que quatre d’entre eux n’ont pas été reconduits: l’Auberge des Bruyères, un kot qui existe depuis 1979 et qui propose des activités dans l’esprit de Taizé, Le Levant (sensibilisation au handicap mental), Le Semeur (organisateur de la journée du monde rural) et la Ribambelle (chant choral).

Attardons-nous un peu sur le Zymokot. Voilà un nom bien étrange. Un peu d’étymologie va nous éclairer: il fait référence à la zymologie, l’étude de la fermentation…

«Un pain au levain maison, c’est 75 cents»

"Nous sommes partis du constat que la nourriture fermentée est très bonne pour la santé. Mais en magasin, elle coûte très cher si on la veut de qualité. Or, on peut faire du pain ou du fromage fermenté, par exemple, à la maison. C’est agréable, c’est chouette de découvrir de nouvelles saveurs et c’est gratifiant de pouvoir le faire avec ses mains , s’enthousiasme le futur président du kot, le Namurois Anton Lamotte. Et cela ne coûte pas cher. En comptant large, si on fait un pain au levain de 800 grammes soi-même, cela revient à 75 cents, électricité comprise. C’est imbattable. Enfin, on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de lieu rassemblant les personnes de Louvain-la-Neuve qui font de la fermentation chez elles. C’est pourquoi l’idée de créer un kot-à-projet a émergé."

Celui-ci aura pour objectif de sensibiliser les étudiants mais aussi les habitants à la fermentation et à ses bienfaits au travers d’ateliers d’initiation, de visites de fromagerie, de conférences avec des microbiologistes, notamment.

Le Zymokot parlera ainsi de pain, de fromage, de yaourt, de kéfir, de kimchi, de kombucha… Kombucha? Une boisson fermentée généralement à base de thé noir… Mais pas de bière ou de vin, des produits pourtant fermentés. "Le Brassikot et l’Œnokot s’en occupent déjà" , explique l’étudiant en ingénierie informatique qui a découvert la fermentation grâce à son grand-père qui faisait du pain au levain.

Le Kotéchec va, lui, promouvoir le célèbre jeu de société, les échecs.

Le Kot-à-Jeux, ou KAJ, met à l’honneur tous les jeux de société. "Malgré le fait qu’on n’était plus reconnu, on avait continué notre activité" , indique Eva Sammartino, future présidente du kot.

Même chose pour le Welkot Spring qui a continué à organiser le Welcome Spring Festival. "Le Kot-é-Rythmes ne représentait plus notre projet. C’est pourquoi on a changé de nom. On est ravi d’être à nouveau un kot-à-projet reconnu, cela va nous faciliter la vie. Car on apprend assez tard la nouvelle de non-reconduction. Il était donc quasi impossible de trouver un même kot pour toute l’équipe."

«Difficile de trouver un kot en mai»

C’est un constat partagé par les kots-à-projet non reconduits que nous avons su joindre. Tant l’Auberge des Bruyères que le Semeur entendent poursuivre leurs activités. "On va se transformer en ASBL. Mais le souci qu’on a, c’est de trouver un kot. On a appris la nouvelle le 28 avril et la plupart des logements étudiants sont déjà pris ou sont à des prix trop élevés. On va sans doute devoir vivre dans des kots séparés" , explique Martin Borzee, le président du Semeur.

Les critères menant à la non-reconduction ne sont pas forcément clairs, regrettent les étudiants contactés. La commission de reconduction, composée d’un membre de l’Organe (kot chapeautant les kots-à-projet) et de l’AGL ainsi que de deux membres de l’UCLouvain, a établi un classement dont les quatre derniers sont passés à la trappe pour faire place aux quatre nouveaux.

Cette année, il y avait douze nouvelles demandes pour crér un kot-à-projet, un record, signe de leur vitalité dans la cité universitaire.