L’UTUC n’est pas près de quitter ses containers à Louvain-la-Neuve

Les élus étaient appelés à approuver deux subsides pour l’UTUC qui accueille des sans-abri en journée à Louvain-la-Neuve.

Depuis mars 2019, l’ASBL est installée dans des containers situés sur un terrain communal, à l’intersection entre les voies du Roman Pays et des Gaumais, après avoir quitté ses locaux, trop exigus, de la rue des Bruyères.

Le premier subside compense la taxe communale sur l’occupation du domaine public. Il s’élève à 13140€. Le second, de 16200€, couvre une partie du loyer annuel, l’autre étant couvert par l’UCLouvain (6000€).

"Sur 20 ans, cela fait 600000€. Pour des locaux précaires , a souligné le conseiller tout en précisant bien qu’à aucun moment il ne remettait en cause le travail réalisé par l’ASBL. Sa localisation doit être pérennisée et tant mieux si la Ville peut aider."

La bourgmestre Julie Chantry (Écolo) a rappelé que pendant de longues années l’ASBL a tenté de trouver un nouveau local dans le centre de Louvain-la-Neuve et que la seule solution trouvée fut ces containers.

«Demander une solution d’ici à l’année prochaine, c’est du n’importe quoi»

Et le conseiller David da Câmara (Écolo) d’intervenir: "La Ville n’est propriétaire d’aucun terrain dans le centre de Louvain-la-Neuve. Or, il faut qu’UTUC soit proche du centre car c’est là que se trouve le problème qu’on cherche à régler (NDLR: notamment la mendicité) . Mais les solutions plus durables sont soit plus éloignées du centre, soit plus chères. Dès lors, tant que l’ASBL n’aura pas de point de chute durable, on continuera à l’aider. Mais demander une solution d’ici à l’année prochaine, c’est du n’importe quoi vu la complexité du dossier."

La bourgmestre a aussi ajouté que l’ASBL lui avait fait part de sa situation financière compliquée. "Elle a des projets d’installation ailleurs, mais cela nécessite des moyens qu’elle n’a pas car elle n’est pas soutenue de manière structurelle par d’autres instances."

Stéphane Vanden Eede (Kayoux, minorité), s’est demandé si l’UTUC ne pourrait pas intégrer le projet de Maison des associations dans les anciens locaux de l’Ulyc. "Ce n’est pas si éloigné du centre."

Et le président du conseil, Cédric du Monceau (Avenir), de glisser au passage que la Province pourrait intervenir, d’autant qu’il manque un abri de nuit en Brabant wallon.

Au final, les subsides ont été approuvés à l’unanimité.