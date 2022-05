Les faits se déroulent le 9 juillet 2020 à Ottignies. Un policier aperçoit un scooter qui roule beaucoup trop vite dans le centre-ville. Il se lance à sa poursuite et soutient avoir reconnu TawfikA., 35ans, un Limalois qui exploite un garage à Gembloux. Il ne parviendra pas à rattraper le fuyard qui pousse des pointes de 120 km/h là où la vitesse est limitée à 50 km/h. Voilà qui lui vaudra la prévention d’entrave méchante à la circulation puisque le PV dressé par le policier fait état de panneaux "Stop" non respectés, de mise en danger de piétons et de circulation dans un sens interdit.

Le prévenu a nié avoir été le fuyard: "Je n’ai jamais eu de scooter de ma vie. Ce jour-là, je travaillais dans mon garage. La police d’Ottignies me connaît tellement bien que dès qu’il y a un lézard quelque part, elle plonge automatiquement sur moi".

La substitute n’était pas d’accord: "Le pilote du scooter ne portait pas un casque intégral mais modulable. Il peut donc relever la visière. C’est pourquoi le policier l’a reconnu. Le prévenu a 42 inscriptions à son casier judiciaire, dont de multiples ont trait à des faits de roulage".

Elle requit un an de prison ferme ou avec sursis. Pas de quoi freiner les ardeurs de l’avocat Obradovic: "Une reconnaissance visuelle n’est pas fiable et elle a d’ailleurs déjà été source d’erreur judiciaire. La cour de cassation a rendu des arrêts qui considèrent qu’elle n’a aucune valeur. L’intuition n’est pas une preuve. Il y a place ici à un doute plus que raisonnable. L’acquittement s’impose donc" .

Le tribunal l’a suivi: acquittement.