La Guyader Bermudes 1000 Race, la première solitaire de l’année pour Denis Van Weynbergh, le skipper d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Cette course au large est la première épreuve en solitaire en vue de participer au Vendée Globe 2024, la mythique course en solitaire autour du monde sans assistance ni escale à laquelle le Brabançon compte bien prendre le départ.

Les navigateurs s’élanceront sur les flots depuis le port de Brest pour effectuer une boucle de 2200 kilomètres en Atlantique via le Fastnet à la pointe Sud-Ouest de l’Irlande et un Waypoint Gallimard situé au Nord Ouest du Cap Finisterre, en Espagne, indique le site web de la course. Le sens du parcours sera décidé en fonction des conditions météorologiques.

Denis Van Weynbergh est arrivé mardi à Brest après une navigation, "tranquille" , dit-il, depuis les Sables d’Olonne où sa monture était à quai. "L’avantage, c’est qu’on n’a pas réalisé de grosses transformations sur le bateau cet hiver. J’ai donc rapidement retrouvé mes marques. C’est un peu comme rouler à vélo, ça revient très vite. Avec mon équipe, tous des bénévoles, on a une grosse contrainte budgétaire – nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche de partenaires -, ce qui nous oblige à toujours aller vers la simplicité et à faire des choix intelligents. Mais ce n’est pas plus mal car c’est un gage de sécurité, de fiabilité et de vitesse."

La remontée vers Brest, il l’a faite avec son fils. "C’était donc un faux solo , sourit-il. Mais ce fut un bon entraînement pour la course. Il reste deux ou trois choses à régler sur le bateau qui est prêt à 98%. Et moi? Je le suis à 150%!"

Le skipper est super content de retrouver la mer. "J’ai beaucoup d’envie. Je ne suis pas là pour gagner la course évidemment, mais bien avec l’objectif de valider ma participation au Vendée Globe, d’engranger des milles et de l’expérience."

«Une courte course très exigeante»

Selon Denis Van Weynbergh, la Guyader Bermudes 1000 Race est une course "très exigeante. Elle est courte, 4 à 6 jours et on reste assez près des côtes où il y a beaucoup de trafic maritime et de courant. En plus, il y aura 24 voiliers en course, cela fera du monde sur l’eau. Les deux premiers jours, on ne va pas beaucoup dormir. Et dans ce type de course courte, il faut trouver le rythme tout de suite. Ce sera donc fatigant mais le parcours est super beau."

La course est qualificative pour la Route du Rhum qui partira le 6 novembre prochain de Saint-Malo (France) pour se terminer à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, un passage obligé pour le Vendée Globe.

Pour l’instant, Denis Van Weynbergh figure sur la liste d’attente pour cette course. Mais s’il termine la Guyader Bermudes 1000 Race, il a bon espoir que ça se débloque pour lui.

En juin, il participera aussi à la Vendée-Arctique-Les Sables-d’Olonne qui lui fera franchir le cercle polaire arctique, une première pour lui en bateau.