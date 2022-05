«BW 2030», pour que le Brabant wallon reste un endroit privilégié pour investir

"Notre province se porte bien mais ce statut n’est pas gravé dans le marbre: nous devons faire face à des défis cruciaux, et à certaines menaces", constate Christophe Dister, le président de l’intercommunale inBW.

Ce que confirme en écho le président du collège provincial, Tanguy Stuckens: pour continuer son développement, le Brabant wallon doit rester dans le train de la technologie et celui-ci file à une allure impressionnante. Il faut aussi être conscient que si le tissu économique est composé d’une majorité de PME, 80% du PIB provincial est produit par les grandes entreprises, et cette dépendance est un risque. S’y ajoutent les enjeux de mobilité et de densité de population, et les objectifs de développement durable fixés au niveau international.

Porte ouverte à d’autres partenaires

Après le diagnostic du territoire réalisé à l’initiative de la Province et une étude prospective pour définir un cadre stratégique vient le temps de l’action. Mercredi, les quatre grands acteurs structurants du territoire que sont la Province, l’intercommunale inBW, Invest. BW (qui soutient financièrement les entreprises prometteuses) et l’UCLouvain ont annoncé qu’ils s’alliaient autour d’une vision commune du futur du Brabant wallon, et d’une stratégie de long terme pour mieux affronter ces défis du futur.

Auparavant, les quatre partenaires coopéraient déjà ponctuellement pour certains dossiers. Mais leur alliance sera désormais structurelle, et est baptisée "BW 2030". Objectif: travailler ensemble pour faire en sorte que le Brabant wallon reste, dans un monde qui change, un endroit privilégié pour investir et lancer de nouveaux projets. Les membres de cette alliance inédite précisent que la porte est grande ouverte pour accueillir d’autres partenaires.

En tout cas, ils ont déjà planché ensemble sur 35 projets concrets à mettre en œuvre (lire ci-contre) et ils les ont regroupés sur sept grands axes de travail. Des projets qui, pour certains, sont déjà en cours: c’est le cas de la zone d’activité économique "Sur le Champ", déjà présentée par l’inBW et qui, autour de la ferme de la Dîme à Mont-Saint-Guibert, sera consacrée à l’agriculture durable. Le 20 juin prochain sera aussi lancé à Louvain-la-Neuve le hub digital "Place of Digital" (POD), où sont déjà regroupées des entreprises de renom international.

Créer 22500 emplois directs

Les sept axes de travail sont autant de thèmes qui permettront de fédérer la créativité des entreprises, l’expérience en matière d’infrastructures et d’aménagements d’inBW, la volonté politique et les relais de la Province, la puissance financière d’Invest. BW et les cerveaux de l’UCLouvain. Ces axes sont intitulés BW Terre du numérique, BW Terre des sciences du vivant, BW terre d’innovation Énergies Matières, BW Terre d’Agriculture durable, BW Terre de licornes – les entreprises valorisées à 1 milliard de dollars -, BW Terre de proximité, et BW Terre de réseaux.

Des objectifs mesurables ont aussi été définis par l’alliance BW 2030. On y retrouve notamment l’ambition d’accueillir 30000 habitants supplémentaires, de maintenir le taux d’emploi à 80% pour la population en âge de travailler, de disposer de 215 kilomètres de corridors cyclables, ou encore de créer 22500 emplois directs et 180 ha de parc d’activité économique répondant aux enjeux énergétiques et environnementaux.