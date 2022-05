Quelles voiries vont être entretenues à Ottignies-Louvain-la-Neuve ?

Ces travaux d’entretien consistent à racler la couche supérieure d’asphalte et à en remettre une nouvelle. Cela permet aux voiries de tenir plus longtemps, sinon le risque, en cas de manque d’entretien, est de devoir intervenir sur les fondations, ce qui coûte beaucoup plus cher.

Mais pourquoi ce conditionnel? À cause de l’augmentation du prix de l’asphalte, jugée terrible par l’échevin des Voiries, Hadelin de Beer (Écolo). "On est passé de 95 à 195€ la tonne."

Il a donc été ajouté au cahier des charges que le marché ne pourra pas dépasser les 500000€ TVA comprise – le budget prévu avant la hausse des prix est de 480000€ – et qu’il est donc possible que certaines voiries ne soient pas réalisées.

«Et la chaussée de La Croix?»

Dominique Bidoul (OLLN2.0-MR, minorité) regrette que des voiries comme la chaussée de La Croix ou l’avenue des Vallées n’y soient pas, les jugeant plus prioritaires que les rues Montagne du Stimont ou de la Sapinière, une voie sans issue.

Il prévient que le prix de l’asphalte va encore augmenter et il se demande pourquoi ne pas compléter le budget d’entretien avec les 400000€ (dont 188000€ à charge de la Ville) prévus pour bétonner le chemin n°16 à Céroux.

L’échevin précise que d’autres voiries seront rénovées dont les rues Croix Thomas et du Puits avec l’aide de la Région via le Plan d’investissement communal (PIC) qui sera voté en juin.

Il reconnaît toutefois qu’avoir un cadastre des voiries permettrait d’avoir une vue globale et de comprendre pourquoi une voirie passe avant une autre. Il va s’y atteler, a-t-il promis.

Lors du dernier conseil communal, le point a été approuvé par la majorité Écolo-Avenir-PS et une partie d’OLLN2.0-MR, les autres s’abstenant tout comme Kayoux.