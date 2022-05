Un peu moins d’une dizaine de plaintes ont été enregistrées pour des faits de harcèlement sexuel ou moral à l’UCLouvain, mais d’autres pourraient s’ajouter dans les prochaines semaines, a indiqué, mercredi à l’agence Belga, le magistrat Renaud Dethy, substitut de l’auditeur du travail du Brabant wallon, au lendemain de l’annonce de l’ouverture d’une enquête diligentée par son office.

En février 2022, dans un contexte de mise en lumière de faits de harcèlement au sein de plusieurs universités belges, le professeur Jean-Pascal van Ypersele avait révélé qu’il avait pris connaissance de faits commis au sein de l’UCLouvain par des personnes ayant une position d’autorité. Il était notamment question de baisers forcés, de mains aux fesses ou de tentatives de viol.

Plusieurs suspects identifiés

"Plusieurs personnes sont identifiées en tant que suspects et le nombre de plaignants est, à ce stade, de l’ordre d’une dizaine. Nous distinguons les notions de plainte individuelle et de responsabilité collective. Chaque dossier individuel fera l’objet d’une analyse. En parallèle, l’UCLouvain est concernée en sa qualité d’employeur qui a l’obligation de prendre des mesures de prévention contre le harcèlement, non seulement en amont, mais également après que des faits qui lui auraient été signalés" , précise le substitut Renaud Dethy.

Aucun étudiant visé

Aucun étudiant n’est visé par les plaintes actuellement enregistrées, ni en tant que suspect, ni en qualité de victime.