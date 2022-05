Ottignies-Louvain-la-Neuve: un salon Sport Santé aux Coquerées ce vendredi et ce samedi

Participeront notamment au salon: la Croix-Rouge, Eneosport, le Relais pour la vie, Sport sur ordonnance, Cardio BW ou encore le Service d’étude et de prévention du tabagisme (ASBL SEPT). Le camion de la Croix-Rouge sera sur le site et il sera possible de donner son sang.

Le salon ouvrira ses portes vendredi à 18h par une initiation au défibrillateur et des tests de condition physique qu’il sera possible d’effectuer samedi également. Yoga et Zumba sont deux activités qui seront proposées vendredi respectivement à 19h30 et 20h15. À 19h30, le professeur Yves Coppieters (ULB) donnera une conférence sur les effets du sport sur la santé.

Samedi, le salon ouvrira ses portes à 9h et les 50 premiers visiteurs se verront offrir un petit-déjeuner diététique. Des conférences seront proposées avec pour thèmes "Bouger au quotidien", "Les bienfaits des mouvements dans l’eau" ou encore "Manger gagnant avant et après le sport".

Samedi encore, "nous aurons des séances de fitness, gymnastique douce, self-défense et gymsana, ainsi qu’une démonstration du jeu interactif Lü ou encore une initiation à la marche nordique , complète Jacques Horlait, directeur du CSLI. Enfin, samedi après-midi, RTL sera présent et les associations seront reçues pour remettre leurs dons dans le cadre du Télévie" .