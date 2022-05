"Comme on travaille avec 357 équivalents temps plein, on peut dire qu’il nous manque plus ou moins 12% de notre personnel infirmier pour travailler" , précise Myriam Seront, la directrice du département infirmier de la clinique.

Deux services, qui représentent plus ou moins 60lits, doivent ainsi régulièrement fermer leurs portes le vendredi: "On les rouvre alors en cours de semaine et ce sont des infirmières d’autres services qui doivent venir donner un coup de main.Oui, on peut dire que les infirmières travaillent dans des conditions difficiles, très difficiles même".

L’argent est là, pas les infirmières

Il y avait déjà de la tension au sein du personnel soignant avant la crise sanitaire et cette dernière n’a eu de cesse de solliciter tant et plus le personnel des hôpitaux. Au final, les infirmières paient la note aujourd’hui. Jamais elles n’ont eu l’occasion de récupérer d’autant plus que "l’on travaille énormément au niveau du service des urgences. Le mois de mars a même été un mois record en termes d’urgences et qui dit urgences, dit patients hospitalisés".

Certaines infirmières ont quitté la profession et d’autres ont rejoint d’autres établissements où la charge de travail est moins lourde: "Et puis, on a aussi beaucoup d’infirmières qui ont décidé de réduire leur temps de travail. L’an dernier, 47 infirmières ont été écartées parce qu’elles étaient enceintes et souvent, quand elles reviennent, elles demandent à travailler moins en profitant d’un congé parental par exemple".

D’autres diminuent leur temps de travail pour retrouver un équilibre dans leur vie tant elles ont donné durant la crise: "Les temps partiels, les malades avec le nombre de burn-out qui augmente… tout cela fait que la situation est plus que tendue. C’est bien, le gouvernement nous a octroyé 2 millions d’euros via le Fonds Blouses blanches et je peux engager 32équivalents temps plein. C’est une belle boîte de bonbons mais voilà il n’y a plus de bonbons…"

Le Groupe Jolimont recrute également

La clinique Saint-Pierre n’est évidemment pas la seule à souffrir de cette pénurie de personnel soignant: "Nous n’avons pas dû fermer de services et nous ne sommes pas dans la situation de Saint-Pierre mais c’est sûr qu’on est sous tension dans nos six implantations au niveau du personnel infirmier, signale Sophie De Norre, responsable de la communication pour le Groupe Jolimont dont l’hôpital de Nivelles fait partie. On recherche une cinquantaine de personnes pour étoffer notre personnel soignant car pour le moment, les responsables de planning s’arrachent les cheveux pour établir les horaires".

De plus, les vacances d’été seront bientôt là. Des vacances bien méritées pour le personnel soignant.

"On a déjà connu des situations très compliquées quand les études sont passées de 3 à 4 ans , poursuit Myriam Seront. Pour nous, c’était une année blanche, on n’a pas pu recruter des étudiants. Aujourd’hui, on se rend compte qu’après leurs quatre années, les étudiants font souvent une année de spécialisation.D’ailleurs, c’est surtout pour les unités de chirurgie classique que je suis très inquiète alors que pour les unités spécialisées, on parvient à s’en sortir."

Des infirmières portugaises pour le bloc opératoire

On évoque aussi le cas des étudiants ébranlés par leur vécu dans les hôpitaux au plus fort de la crise du Covid. Comme le personnel, ils se sont posé beaucoup de questions.

Myriam Seront sait qu’elle pourra compter sur le renfort de, seulement, deux nouvelles infirmières pour les unités classiques. Loin d’être suffisant et comme d’autres établissements, la clinique Saint-Pierre et le Groupe Jolimont travaillent avec des agences pour recruter à l’étranger.

" Il y a une dizaine d’années, je suis déjà allée au Portugal pour recruter des infirmières pour le bloc opératoire et je suis rentrée avec six équivalents temps plein, rappelle Myriam Seront. Il m’en faudrait dix aujourd’hui mais tous les hôpitaux font la même chose…"

Avec du personnel en sous-effectif, les conditions de travail s’avèrent de plus en plus pénibles. Un terrible cercle vicieux pour le personnel soignant et pour notre santé à tous.