"L’idée est de vendre la production des artisans et des producteurs installés à la ferme. C’est aussi un moment festif puisqu’un bar avec restauration est tenu par les habitants de la ferme durant le marché" , explique Manu De Neyer, maraîcher bio des Jardins du Griffon, qui exploite une parcelle proche de la ferme. Parmi les exposants, on trouve notamment la pépinière Sème la vie et la boulangerie Le Clan Pains .

Les exposants sont actuellement des producteurs et artisans liés à l’Arbre qui Pousse: "Jusqu’ici, nous n’avons pas fait appel à des personnes extérieures. Il n’est pas impossible que nous puissions ouvrir le marché à de l’artisanat local" , ajoute Manu De Neyer.

Par ailleurs, un restaurant, Comme nous tous , est en cours de développement sur le site: "Nous sommes encore en travaux, nous devons notamment aménager toute la cuisine" , explique Nadia Kuhn, une des trois futures restauratrices. Pendant le marché, celles-ci tiennent un stand de vente de nourriture.